Notizie del mattino (30.10.2024)

I mercati asiatici hanno registrato per lo più un calo, in un clima di cautela per i prossimi dati economici e le incertezze legate alle elezioni. Il Nikkei 225 giapponese è salito di oltre lo 0,5% come eccezione, mentre il CSI 300 cinese e l’Hang Seng di Hong Kong hanno segnato lievi ribassi. L’ASX 200 ha perso lo 0,6% dopo i dati sull'inflazione.

L’inflazione del terzo trimestre in Australia ha mostrato segnali contrastanti: l'IPC generale è sceso al 2,8% (minimo dal 2021), ma l’inflazione core è rimasta elevata al 3,5%. I mercati hanno posticipato le aspettative di taglio dei tassi, con le principali banche che ora prevedono il primo taglio a febbraio 2025.

Il PIL francese del terzo trimestre ha superato le aspettative con un +0,4% trimestrale e +1,3% annuale (contro le previsioni di +0,3% e +1,2%), trainato dalle attività legate alle Olimpiadi nonostante le debolezze economiche di fondo, mentre la spesa al consumo di settembre ha rispettato le stime con un +0,1% mensile (dato precedente rivisto a +0,4%).

I futures di Wall Street sono saliti dopo i solidi utili di Alphabet, che ha registrato una crescita del 35% nel settore cloud e maggiori ricavi pubblicitari su YouTube. Meta e Microsoft pubblicheranno i loro risultati oggi, seguiti da Apple e Amazon domani.

Il dollaro si è mantenuto vicino ai massimi di 3 mesi in vista dei principali dati economici statunitensi di questa settimana. Il dollaro australiano è sceso ai minimi di 3 mesi dopo il report sull'inflazione. Lo yen giapponese è rimasto stabile attorno a 153,25 per dollaro poiché i mercati si aspettano che la BOJ mantenga i tassi invariati domani.

Bitcoin si è avvicinato ai massimi storici, trattando a 72.456 dollari, tra l’aumentare delle speculazioni elettorali. L'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico di 2.782,78 dollari l’oncia, sostenuto dalla domanda di beni rifugio.

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati con il Brent a 71,22 dollari e il WTI a 67,73 dollari, mentre i mercati ponderano un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah e il previsto calo delle scorte USA.

L’oro ha prolungato i suoi guadagni, segnando un massimo storico di 2.785,55 dollari l’oncia, mentre l'argento si mantiene su valori elevati, attualmente a 34,25 dollari. L’EUR/USD rimane stabile e attualmente scambia a 1,0819.

Hong Kong ha registrato acquisti record di immobili da parte di cinesi continentali nei primi tre trimestri del 2024, con 8.133 abitazioni acquistate per un valore di 90,6 miliardi di HK$ grazie all’allentamento delle politiche.

Eventi chiave in arrivo: utili di Meta e Microsoft, dati sul PIL europeo, annuncio del budget del Regno Unito, riunione della BOJ domani e rapporto sull'occupazione ADP degli Stati Uniti oggi.

L'UE ha confermato dazi fino al 45,3% sui veicoli elettrici cinesi, suscitando critiche da Pechino, che ha richiesto ulteriori negoziati per evitare un'escalation delle tensioni commerciali.

Volkswagen e i sindacati si incontrano oggi per discutere i piani controversi di chiusura di impianti e tagli al personale a causa della debole domanda e degli elevati costi, con una possibile azione sindacale in arrivo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.