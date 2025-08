Notizie del mattino (31.07.2025)

Gli indici del mercato azionario statunitense hanno recuperato completamente ieri le perdite causate dalla conferenza stampa della Fed dopo la sua decisione sui tassi di interesse. Il motore di questo forte rimbalzo sono stati i solidissimi risultati trimestrali delle società tecnologiche, soprattutto Microsoft e Meta. Gli indici US100 e US500 hanno chiuso la giornata su nuovi massimi storici.

La Banca del Giappone (BoJ) ha lasciato invariato il tasso di interesse a breve termine allo 0,5% e ha votato all’unanimità per mantenere l’attuale politica monetaria, alzando però le previsioni sull’inflazione core (CPI) per gli anni fiscali 2025–2027.

La banca prevede un graduale aumento dell’inflazione, sostenuto da salari più alti e da consumi moderati. La BoJ rimane prudente e segnala che ulteriori aumenti dei tassi saranno possibili solo se i dati economici e sull’inflazione lo giustificheranno.

La BoJ ha riconosciuto che l’inflazione probabilmente rallenterà nel breve termine, ma si aspetta un’accelerazione più avanti. Ha indicato un aumento delle aspettative d’inflazione, ma ha avvertito che le tensioni commerciali potrebbero compromettere la crescita salariale. Il sostegno fiscale negli Stati Uniti e in Europa potrebbe migliorare la domanda globale. Lo scenario di base non prevede grandi interruzioni nelle catene di fornitura.

Dopo la decisione della BoJ e la revisione delle previsioni d’inflazione, il cambio USDJPY è sceso sotto quota 148,65, ma successivamente è rimbalzato. I mercati hanno interpretato la posizione della BoJ come un segnale di normalizzazione lenta piuttosto che di un inasprimento immediato.

Trump ha annunciato un accordo commerciale globale con la Corea del Sud, che include 350 miliardi di dollari di investimenti statunitensi e 100 miliardi di dollari in acquisti di GNL. Le esportazioni sudcoreane verso gli Stati Uniti saranno soggette a un dazio del 15%, mentre le esportazioni statunitensi saranno esenti da dazi.

Il Segretario al Commercio Lutnick ha confermato nuovi accordi commerciali con Thailandia e Cambogia. I dettagli restano limitati.

La produzione industriale giapponese di giugno è aumentata dell’1,7% su base mensile (previsione -0,6%), mentre le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,0% su base annua, battendo le aspettative. Il rimbalzo della produzione e dei consumi sostiene l’ottimismo prudente della BoJ.

Il PMI manifatturiero cinese di luglio è sceso a 49,3, segnando il quarto calo mensile consecutivo. Il PMI dei servizi si è attestato a 50,1, il valore più basso da novembre. Le esportazioni stanno perdendo slancio e la domanda interna resta debole. I mercati hanno interpretato i dati come prova della persistente debolezza economica.

Le vendite al dettaglio australiane di giugno sono aumentate dell’1,2% su base mensile (previsione +0,4%), rafforzando la narrativa di ripresa economica. Il vice governatore Hauser ha espresso ottimismo sulla resilienza dei consumi e sulla solidità del mercato del lavoro. I mercati prevedono comunque un taglio dei tassi da parte della RBA in agosto.

Trump ha minacciato l’India con dazi del 25% e ha criticato i suoi rapporti commerciali con la Russia. Ha affermato che un accordo con il Canada sarà “molto difficile” a causa dei suoi piani per riconoscere la Palestina.

Goldman Sachs ha stimato che il nuovo tasso effettivo di dazio sulle importazioni dal Brasile negli Stati Uniti è del 30,8%.

Visa ha riportato ricavi per il terzo trimestre pari a 10,2 miliardi di dollari (previsione 9,87 miliardi) e un utile per azione (EPS) di 2,98 dollari (previsione 2,85). Le transazioni transfrontaliere sono aumentate del 12% e il volume totale dei pagamenti è salito dell’8% su base annua. L’utile netto ha raggiunto i 5,3 miliardi di dollari, trainato dai forti consumi.

I ricavi annuali di OpenAI sono saliti a 12 miliardi di dollari, raddoppiando in sette mesi. ChatGPT conta ora 700 milioni di utenti attivi settimanali.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.