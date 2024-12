Nuovi Massimi del Nasdaq

Google e Tesla sopra +4%. Bitcoin Super Azionario Usa alle stelle con i nuovi massimi storici del Nasdaq, un rialzo guidato da Google che performa ben oltre il 4% e supera la soglia dei 200 dollari. Al rialzo anche Tesla che arriva quasi al 5%, rialzi veramente impressionanti considerando le altissime capitalizzazioni di questi titoli, rialzi che sembrano non avere un freno e che di fatto non vedono alcun segno di cedimento neanche sui timeframe corti. La fase risk-on che vediamo sul Nasdaq si ripercuote sul Bitcoin che arriva a toccare i 107000 arrivando alla proiezione massima dell'oscillazione mensile del mese di ottobre andando quindi a toccare quello che potremmo definire il target tecnico mensile del Bitcoin. Da ora in poi su questo asset non abbiamo piú riferimenti tecnici se non il trend che rimane fortemente rialzista.



NASDAQ SU NUOVI MASSIMI STORICI



Tesla e Google spingono il Nasdaq su nuovi massimi storici oltre i 22.000 punti, il tutto prima della riunione della Fed di mercoledí sera che al momento vede le probabilitá di taglio dei tassi vicine al 100%. Il rialzo non termina e non presenta segni di cedimento, é tutto sostanzialmente spinto al rialzo dalle alte capitalizzazioni e la concentrazione della capitalizzazione complessiva del mercato su pochi titoli prosegue senza sosta. Il famigerato Buffett Indicator si spinge a 208,5% e rimane sui massimi storici dell'indicatore anche al di sopra dei livelli della bolla delle dotcom, eppure dal punto di vista tecnico non vediamo alcun segno di cedimento. Il trend é long fino a prova contraria.



BITCOIN NUOVI MASSIMI STORICI



