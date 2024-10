Nuovi Massimi storici sul PIL Usa. Mercati inarrestabili

Un mercato azionario inarrestabile che genera massimi su massimi ad eccezione di qualche inciampo sul mercato americano. Il Dax fa nuovi massimi storici, Nikkei si riprende con un +3%, Bitcoin, il mercato di puro rischio per eccellenza, sale a testare i massimi del mese scorso. Lo stimolo cinese sembra aver contagiato tutti i mercati che al momento non sembrano intenzionati a ritracciare, neanche di fronte ai segnali tecnici che sembrano voler dire il contrario. Il Pil Usa esce al +3%, in linea con le stime, un dato che il mercato aveva giá digerito con il dato flash di qualche settimana fa e che di fatto non ha cambiato di molto le carte in tavola, ossia cambiare una dinamica di recupero assolutamente impressionante.



INCIAMPA IL NASDAQ CON NVIDIA



Nasdaq fa nuovi massimi settimanali prima del dato del Pil Usa, poi all'apertura del cash inizia a cedere per poi arrivare a perdere il -1,7% dai massimi. Un movimento in netta controtendenza con gli altri indici che si dimostrano invece molto forti al rialzo, soprattutto il Dax che va a registrare i nuovi massimi storici con una certa scioltezza. Sale tanto anche il Nikkei che non sembra aver alcun tipo di freno, una salita veramente impressionante di oltre il +3%. Ottima performance anche per il nostro Ftse Mib che registra un quasi +2%. L'inciampo del Nasdaq é dovuto essenzialmente a Nvidia che arriva a toccare i 126,5 con un +2,5% per poi ritornare violentemente in negativo nel corso delle prime due ore di negoziazione. Situazione particolare considerando il fatto che i mercati sembrano essere fortemente rialzisti e soprattutto sembrano non fermarsi mai, soprattutto in Europa. Al momento situazione molto delicata sul Nasdaq che sui timeframe brevi sembra voler tentare una forte discesa, una dinamica che al momento sembra peró non essere confermata dagli altri indici.



OBBLIGAZIONI COMPRATE



Massimi per i nostri Btp, comprati bene anche i Bund tedeschi, scendono leggermente i rendimenti dei treasuries americani anche se non risulta cambiare la dinamica di apprezzamento di lungo periodo. Questa dinamica tra azionario e obbligazionario risulta alquanto assurda nel momento in cui c'é acquisto di bond e acquisto di azionario allo stesso tempo, una dinamica che verrá chiarita con i prossimi dati sul tasso di disoccupazione in uscita il prossimo venerdí.



BITCOIN AL TEST DEI MASSIMI



Mercati azionari sui massimi e Bitcoin che sale ancora senza trovare una sosta, un mercato altamente direzionale al momento che segue sostanzialmente Dax e Nikkei, indici che sono sempre stati scorrelati da questo strumento. Il rischio é tutto lí e al momento non abbiamo di fatto ancora delle avvisaglie tecniche per un rialzo di lungo periodo per Bitcoin.

