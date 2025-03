Nvidia e xAI si uniscono a BlackRock, Microsoft, MGX e Global Infrastructure Partners (GIP) nell'AI Infrastructure Partnership (AIP)

La corsa per l'infrastruttura AI sta accelerando, con potenziale di crescita economica pari a trilioni

BlackRock, Microsoft, MGX e Global Infrastructure Partners (GIP) accolgono NVIDIA e xAI nell'AI Infrastructure Partnership (AIP), rafforzando gli investimenti nei data center per l'AI.

L'AIP punta a raccogliere 30 miliardi di dollari in capitale, mobilitando potenzialmente 100 miliardi di dollari in investimenti complessivi, evidenziando l'interesse degli investitori per un'infrastruttura pronta per l'AI.

L'AI Infrastructure Partnership (AIP) si è ampliata con NVIDIA e xAI che si uniscono a BlackRock, Microsoft, MGX e Global Infrastructure Partners (GIP) per accelerare gli investimenti nei data center di nuova generazione per l'AI e nelle infrastrutture di supporto. Questa mossa strategica rafforza la posizione di AIP come piattaforma leader per la crescita economica guidata dall'AI, con NVIDIA che agisce anche come consulente tecnico, sfruttando la sua esperienza in calcolo accelerato e fabbriche di AI. Inoltre, GE Vernova e NextEra Energy hanno collaborato con AIP per sviluppare soluzioni energetiche cruciali per i data center dell'AI, garantendo fonti di energia scalabili e sostenibili. Con un obiettivo iniziale di investimento pari a 30 miliardi di dollari, la partnership punta a sbloccare fino a 100 miliardi di dollari in finanziamenti, incluso il finanziamento del debito, a dimostrazione della crescente domanda di infrastrutture ad alte prestazioni per l'AI e di resilienza energetica. Gli investimenti si concentreranno principalmente sugli Stati Uniti, i paesi OCSE e le nazioni partner degli Stati Uniti, favorendo ulteriormente l'innovazione nell'AI e l'espansione economica.

Per gli investitori, questo sviluppo sottolinea il crescente flusso di capitali verso infrastrutture per l'AI e soluzioni energetiche, rendendo aziende come NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) e società di cloud computing focalizzate sull'AI opportunità interessanti. La collaborazione con NextEra Energy (NEE) e GE Vernova segnala anche l'aumento della domanda energetica per le applicazioni AI, a beneficio delle aziende specializzate in energie rinnovabili, nucleari e soluzioni di accumulo energetico. Nel frattempo, BlackRock (BLK) e GIP stanno guidando gli investimenti istituzionali nell'infrastruttura AI come classe di asset a lungo termine, evidenziandone il potenziale come nuova frontiera per il capitale privato e i fondi sovrani. Con l'espansione della tecnologia AI, l'infrastruttura a supporto – data center, reti elettriche ed ecosistemi di semiconduttori – diventerà un motore economico fondamentale, rendendo questo settore essenziale da monitorare per gli investitori che cercano di entrare nella rivoluzione dell'AI.

Nvidia

Naturalmente, il principale beneficiario di tutte le iniziative di investimento nell'AI sarà Nvidia, che fornisce chip ultra-moderni per l'addestramento dei modelli AI. Questa settimana si sta svolgendo la conferenza annuale di Nvidia, durante la quale sono già state rivelate molte informazioni interessanti.

Il CEO Jensen Huang ha svelato importanti progressi nel calcolo AI, evidenziando la produzione su larga scala dei chip Blackwell e presentando il prossimo sistema Rubin, previsto per il lancio nel 2026. Huang ha sottolineato che la domanda per l'infrastruttura AI di Nvidia rimane “incredibile”, nonostante le preoccupazioni del mercato, poiché l'AI sta passando dall'addestramento dei modelli all'inferenza in tempo reale, aumentando le necessità computazionali di 100 volte. Ha introdotto nuove GPU Blackwell Ultra con memoria potenziata, una potente DGX Workstation destinata ai professionisti dell'AI, e Dynamo, uno strumento software gratuito per accelerare il ragionamento dell'AI.

Nvidia ha anche concluso un accordo con General Motors per auto a guida autonoma, rafforzando la sua presenza nei sistemi autonomi.

Fonte: xStation 5