Nvidia nuovo Massimo. Mercati euforici anche con Nikkei molto negativo

Mercati che nel pomeriggio risultano particolarmente "euforici" dopo l'apertura di Nvidia che inizialmente scende per poi recuperare sonoramente e andare a fare nuovi massimi. Il Dax e Ftse Mib fermano i loro ribassi, il tutto mentre il Nikkei continua a perdere circa il -1,8% per tutta la sessione europea e americana. I massimi del Nasdaq risultano essere una vera e propria resistenza su base giornaliera, una resistenza che é molto forte e che di fatto potrebbe riportare i listini a perdere qualche decimo di punto percentuale sul finire della serata. Al momento la situazione é particolarmente euforica con un forte recupero del Nasdaq che insolitamente si va a riprendere dei massimi che vengono oramai venduti da giorni.



NVIDIA NUOVO MASSIMO E RECUPERO DOPO IL CASH OPEN USA. BRILLA MICROSOFT



Mercati pronti al ribasso poco prima dell'apertura della sessione Usa, apertura che ha visto forti acquisti soprattutto su Nasdaq, il tutto mentre Dow Jones e S&P500 rimangono bloccati sui minimi. Solamente nel tardo pomeriggio la situazione si sblocca con il Nasdaq che rompe tutte le resistenza rappresentate dai massimi dei giorni scorsi, per poi accelerare al rialzo nella fase finale della serata, le ultime due ore. I livelli che sta affrontando ora il Nasdaq sono cruciali in quanto rappresentano i massimi che vengono venduti dal 9 ottobre, livelli che fanno sicuramente da resistenza e che in prossimitá di nuovi massimi per titoli come Nvidia rappresentano punti dove potrebbe di fatto esplodere l'euforia totale sui mercati, portando all'estrema rassegnazione coloro che vedono un potenziale ribasso e che portano all'estasi coloro che stanno tradando il clima pre-elettorale, visto come un periodo molto positivo per i mercati. In questo contesto la protagonista di oggi é sicuramente Microsoft che super ai 430 dollari ad azione. Nvidia va a fare nuovi massimi e si porta a 144,42, livelli mai visti prima per il titolo.



FOREX ANCORA CON DOLLARO FORTE



UsdJpy non molla i 151, anzi, prova ad accelerare ulteriormente al rialzo senza trovare un freno. EurUsd e GbpUsd vanno a registrare nuovi minimi del mese con EurUsd che si porta a 1,08 e GbpUsd a 1,2950. Questo movimento potrebbe rappresentare un massimo importanet per il dollaro che da qui potrebbe iniziare a ritracciare in favore di tutte le altre valute. Attenzione ai movimenti dei prossimi giorni e alla chiusura settimanale di venerdí, momento cruciale per il destino del dollaro e dei mercati in generale.

