Nvidia scivola del 6% prima dell'apertura di Wall Street: aumento di 5,5 milioni di dollari e nuove restrizioni all'esportazione di chip AI 📉

Le azioni di Nvidia (NVDA.US) sono aumentate di quasi il 25% dai minimi di inizio aprile, ma oggi sono in calo di quasi il 6% nel pre-market statunitense.

Il ribasso è causato dalle nuove e costose restrizioni all’export dei chip destinati alla Cina.

Oltre a Nvidia, anche diversi altri titoli del settore semiconduttori registrano ribassi di qualche punto percentuale, tra cui AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) e Super Micro Corp (SMCI.US).

Il comparto è appesantito anche dai risultati deludenti di ASML (ASML.NL), che hanno fatto crollare di oltre il 6% il titolo del colosso europeo dei semiconduttori.

Nvidia ha comunicato ieri che prevede di registrare oneri per 5,5 miliardi di dollari, che peseranno sul prossimo report trimestrale.

Lunedì, l’azienda ha annunciato un piano d’investimento da 500 miliardi di dollari per costruire supercomputer AI esclusivamente negli Stati Uniti. Tuttavia, questo non l’ha protetta dalle sanzioni imposte dalla nuova amministrazione statunitense.

Il motivo è l’ennesima tornata di restrizioni americane sull’export di chip verso la Cina.

Il governo USA ha stabilito che sarà necessaria una licenza per esportare i chip H20 verso la Cina, inclusi Hong Kong e Macao, e anche verso Paesi in cui i clienti Nvidia siano controllati da aziende con sede in quelle regioni.

Il 9 aprile 2025, il governo USA ha notificato a Nvidia che l’esportazione degli H20 o di chip con simili capacità di memoria e banda richiederà una licenza.

Il 14 aprile 2025, è stato chiarito che questo requisito sarà valido a tempo indeterminato.

L’obiettivo delle nuove restrizioni è impedire che i prodotti Nvidia vengano usati in supercomputer o applicazioni militari cinesi.

La voce da 5,5 miliardi segnalata da Nvidia riguarda scorte di magazzino, impegni di acquisto e riserve collegate ai chip H20.

Secondo gli analisti di Wedbush, pur essendo contenuto l’impatto finanziario immediato, la mossa complica le prospettive strategiche di espansione per Nvidia.

L’H20 era il processore AI più avanzato che Nvidia poteva vendere legalmente in Cina, ma con la decisione di Trump sarà ora sottoposto a restrizioni.

Secondo The Information, Alibaba, ByteDance e Tencent avevano ordinato H20 per oltre 15 miliardi di dollari nel trimestre in corso—Nvidia non potrà più soddisfare quegli ordini.

NVDA.US (intervallo H1)

Si prevede che le azioni Nvidia apriranno oggi intorno ai 100 dollari. A seconda della reazione iniziale del mercato, potremmo assistere a ulteriori ribassi o a un tentativo di rimbalzo.

Il titolo resta in un canale ribassista di medio termine in atto da dicembre 2024.

Il recente rally si è fermato vicino al limite superiore del canale e alla media mobile a 200 periodi (EMA, linea rossa) sul grafico orario.

In uno scenario estremo, il titolo potrebbe testare nuovamente i minimi locali attorno agli 85 dollari per azione.

Fonte: xStation5

Dashboard dei multipli finanziari di Nvidia

Â

Â

Â

Fonte: Bloomberg Finance LP