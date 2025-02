Oggi dati Jolts e Trimestrale Google

Mercati di nuovo in negativo Forte recupero dei mercati azionari nella seconda parte della giornata di ieri con un Nasdaq che chiude in forte positivitá seppur con i titoli delle big tech negativi. Oggi sará la volta dei dati Jolts sul mercato del lavoro e in serata la trimestrale di Google. I mercati iniziano febbraio con una dinamica tecnica molto tesa, prima il forte ribasso poi il grande recupero e stamani vediamo di nuovo negativitá, soprattutto dal Nikkei che va a chiudere con circa un -1% di performance.



MERCATI MOLTO SENSIBILI. STASERA GOOGLE



I mercati risultano essere ultimamente parecchio sensibili alle notizie che vengono rilasciate soprattutto nei weekend, é la seconda settimana consecutiva che vediamo i mercati aprire in forte negativitá dopo la pausa del weekend, il tutto accompagnato logicamente dall'aumento della volatilitá. Il ribasso di ieri é stato seguito da una fase laterale e poi da un recupero forte durante la serata, come ad annullare parzialmente il movimento ribassista che aveva preso vita durante la notte, un recupero che di fatto annulla momentaneamente le speranze dei ribassisti. Al momento la situazione é caratterizzata da volatilitá, l'osservazione dei livelli tecnici, ossia massimi e minimi settimanali su tutti gli asset é assolutamente doverosa e l'evoluzione della tendenza é da seguire giorno per giorno in quanto il trend del mercato azionario é ancora rialzista sui timeframe mensili. Stasera sará la volta dell'uscita della trimestrale di Google, una trimestrale che potrebbe essere molto buona viste quelle uscite nei giorni scorsi, ma allo stesso tempo é da mettere in conto la volatilitá dei mercati. Non é detto che ad una trimestrale buona seguirá un movimento rialzista in linea con i risultati, ricordiamo ad esempio la reazione di Tesla o di Microsoft della scorsa settimana.



OGGI I DATI JOLTS



Previsti oggi in uscita i primi dati del mercato del lavoro Usa, i dati Jolts che usciranno alle 16:00 di oggi. Prevista dalle stime una diminuzione di posti di lavoro vacanti e allo stesso tempo un aumento delle cessazioni di rapporti di lavoro. A proposito di dati del lavoro, il 29 gennaio il Bls ha attuato una revisione per il Q2 2024 e si sottolinea come il saldo tra positi di lavoro creati e posti di lavoro persi é stato negativo, ossia 163.000 posti di lavoro persi con questa revisione, al peggiore da Q2 2023. I dati del mercato del lavoro saranno i veri protagonisti della settimana in quanto il Bls, in occasione dell'uscita del tasso di disoccupazione e Nfp di venerdí, metterá in atto le modifiche di cui ha parlato nel report sul lavoro del 10 gennaio. L'Household Survey sará oggetto di modifiche per quanto riguarda il censimento della popolazione, dato basilare per il calcolo del tasso di disoccupazione, mentre l'Establishment Survey, fondamentale per il calcolo dei Nonfarm Payrolls, sará oggetto di revisione dei dati, quelli non destagionalizzati vedranno revisioni a partire da aprile 2023 mentre quelli destagionalizzati saranno soggetti a revisione a partire da gennaio 2020, in sostanza revisioni che potrebbero rivelarsi assolutamente significative e determinanti per i dati che usciranno venerdí. Le stime per venerdi sui dati attuali, potrebbero essere fuorvianti per una giusta lettura dei dati.



EURUSD AL TEST DEI MINIMI



Attenzione ad EurUsd che si é ritrovato ieri a testare i minimi delle scorse settimane, per poi riportarsi a ridosso di 1,0350 nel corso della giornata. Questo test per l'euro é fondamentale in quanto sta provando a strutturare una dinamica di inversione di lungo periodo e questa settimana potrebbe essere fondamentale per una lettura che vede l'inversione al rialzo dell'euro e il conseguente deprezzamento di dollaro. Stessa cosa dicasi per GbpUsd che ha sostanzialmente replicato il movimento di EurUsd al rialzo, mentre UsdJpy rimane ancorato sui massimi visti nella scorsa settimana senza trovare particolari spunti operativi.

