- Oro e Argento, il ribasso é prettamente tecnico
- Forte ribasso del Petrolio nella notte a 62 dollari al barile
- Forte ribasso di Bitcoin che va sotto i 78000 dollari
- Spread 2-10 anni Usa sopra i 70 punti base
Forte ribasso nella giornata di venerdí per Oro e Argento, un ribasso prettamente di natura tecnica che ha portato ad un'ondata di vendite su entrambi i metalli, vittime della forte volatilitá delle scorse settimane. Nella notte crolla il petrolio dopo i fortissimi rialzi visti a fine mese che farebbero fa premessa tecnica ad un rialzo per questo mese.
Oro e Argento, le ragioni del ribasso
Abbiamo assistito ad un fortissimo calo per oro e argento nel corso della giornata di venerdí, ribassi che hanno di fatto annullato settimane di rialzi in un solo giorno. La ragione é prettamente tecnica e risiede nelle contrattazioni dei futures e nella loro natura, ossia le chiusure a margine. In presenza di alta volatilitá sui massimi, i compratori e i venditori iniziano a fare fatica ad incontrarsi su livelli di prezzo vicini, creando dei veri e propri vuoti di mercato che spingono ad esecuzioni di "ordini a mercato" su livelli di prezzo distanti generando la volatilitá che abbiamo visto in queste ultime settimane. Nella giornata di venerdí abbiamo peró assistito ad un'ondata di vendite, inizialmente fisiologica, che ha innescato un vero e proprio effetto a cascata, simile ad un flash crash ma in questo caso prolungato. Le vendite, avvenute con esecuzioni a mercato, hanno innescato una corsa dei prezzi al ribasso esasperando la volatilitá, la stessa che ha poi bruciato parte o in tutto i margini sui contratti derivati (futures e/o opzioni). Questo ribasso quindi é di natura tecnica, la dinamica di lungo inizia a risultare compromessa su base settimanale ma ancora non sulla dinamica mensile. Non si escludono ritorni verso l'alto dei prezzi, anche se ben al di sotto dei massimi visti la scorsa settimana. Probabilmente potremmo iniziare a considerare i massimi visti di recente come massimi che potremmo non rivedere per molto tempo. Situazione da monitorare di settimana in settimana.
Ribasso dell'argento su base settimanale - Fonte: XStation
Bitcoin, Risk Off sull'Azionario?
Un legame particolare quello tra Bitcoin e mercato azionario, ossia quello legato alla percezione del rischio sui mercati. Al momento l'azionario ha continuato a salire e continua a farlo come se non ci fossero problemi che in realtá risultano alquanto palesi. Ad esempio troviamo un Buffett Indicator oltre il 220%, livelli mai visti storicamente, quotazioni assurde per alcune aziende tecnologiche (vedi Tesla in primis) eppure l'azionario continua a salire e si slega anche da Bitcoin, asset di puro rischio in senso assoluto. Bitcoin infatti chiude malissimo il mese e si porta a 78800, livelli al di sotto dei minimi di dicembre, segnando di fatto il proseguimento della dinamica ribassista. Dai massimi del 2025, considerando il prezzo di Bitcoin in euro, il rendimento é di oltre il -40%, andamento speculare rispetto all'azionario. Bitcoin ci sta dicendo qualcosa rispetto all'andamento dell'azionario? Salgono, o sono saliti, tutti gli asset rifugio, ossia oro, argento, franco svizzero, di recente anche lo yen, manca all'appello solo un forte rialzo dei titoli di Stato e a quel punto l'azionario dovrá prendere una direzione precisa. Per il momento, occhio a Bitcoin, é profondamente ribassista.
Il forte ribasso di Bitcoin su base settimanale - Fonte:XStation
Petrolio al ribasso nella notte
Ribasso del petrolio nella notte dopo i forti rialzi visti nelle scorse settimane. Anche in questo caso parliamo di un ribasso tecnico dovuto principalmente al raffreddamento del rialzo da ben 6 settimane consecutive, statisticamente raro sul petrolio. Inoltre la dinamica mensile risulta rialzista, una dinamica da inversione molto interessante che potrebbe segnare l'intento del petrolio di invertire al rialzo nel corso delle prossime settimane.
Spread 2-10 anni Usa sui Massimi oltre i 70 bps
Spread 2-10 anni tocca i 72 punti base, segnale di possibile ribasso dei tassi nel corso dei prossimi mesi. Questo spread, utilizzato come indicatore, ci comunica come il mercato sta prezzando il rischio in merito ai futuri tassi di interesse e di come il mercato sta quindi girando il rischio sulle varie asset class. In questo momento si comprano titoli a breve rispetto a quelli lunghi, i tassi potrebbero scendere nel corso della prossima riunione della Fed di marzo, l'azionario potrebbe tentare di scendere anche se non abbiamo ancora segnali chiari. Anche in questo caso, la situazione risulta molto interessante e sembra giunto il momento di vedere dei movimenti importanti sui mercati.
