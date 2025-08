Pessimi dati USA

Mercati al Test dei Massimi Arriva una settimana con dati PMI del settore dei servizi e delle costruzioni, mentre lato banche centrali avremo la Bank of England che di fatto potrebbe tagliare i tassi di interesse dal 4,25% al 4%. I dati del mercato del lavoro della scorsa settimana sottolineano come l'economia Usa sia in realtá piú fragile di quanto Powell promulga nelle sue conferenze stampa post-FOMC e di fatto potremmo vedere un deterioramento dovuto anche all'effetto dei dazi che mai é positivo per l'andamento dell'economia se non nel lungo termine, eventualitá da verificarsi solamente tra qualche mese.



TAGLIO DEI TASSI A SETTEMBRE



Questo é quanto ci dice il FedWatch Tool che cambia drasticamente le aspettative sui tassi di interesse, con la probabilitá di taglio dei tassi che passa improvvisamente dal 40% all'80% grazie a dei dati del mercato del lavoro che preoccupano. Finalmente potremmo vedere un cambio di rotta di questi dati che sono fermi da mesi sugli stessi livelli, come ad esempio quello del tasso di disoccupazione e quelli relativi alle richieste continue di sussidi di disoccupazione, dato assolutamente fondamentale monitorare nel corso di queste settimane fino prossimo eventuale taglio dei tassi di interesse.



DATI DEL LAVORO USA PESSIMI



Scorsa settimana abbiamo assistito al report Challenger che ha visto un aumento dei tagli di posti di lavoro confermando quanto detto nelle nostre scorse analisi sul ritmo dei tagli di positi di lavoro. Abbiamo superato quuest'anno tutti i tagli visti nel corso di tutto il 2024, in pratica se nel 2024 si tagliava un posto di lavoro, quest'anno se ne tagliano 2, il ritmo dei tagli é raddoppiato, un trend preoccupante. Inoltre i dati Nonfarm Payrolls hanno visto la peggior revisione negativa da anni con una revisione del dato di giugno di -120k unitá confermando poi il trend negativo di quest'ultime per il 2025. Da gennaio ad oggi non abbiamo visto una revisione positiva dei dati. Servono ancora conferme, nel frattempo il tasso di disoccupazione passa da 4,1% al 4,2% tornando cosí verso livelli accettabili per la tendenza di lungo periodo.



BANK OF ENGLAND AL TAGLIO?



Secondo le stime dovremmo vedere una BoE prossima al taglio dei tassi dal 4,25% al 4%, questo é dovuto essenzialmente ad un aumento del tasso di disoccupazione che perdura da 3 mesi e che di fatto preme l'inflazione verso il basso, cosi come pronosticato dalla stessa BoE che sembra osservare un'economia che sta tirando i prezzi verso l'alto alimentando una spirale potenzialmente pericolosa visto l'andamento della disoccupazione. Situazione da tenere sotto stretto controllo, cosI come quella Usa.



MERCATI AL TEST



