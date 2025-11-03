PMI manifatturiero del Regno Unito leggermente al di sopra delle stime 🇬🇧 ​​📈

Regno Unito – Dati PMI di ottobre:

S&P Global Manufacturing PMI: effettivo 49,7; previsto 49,6; precedente 49,6

La manifattura britannica ha mostrato segnali timidi di ripresa a ottobre, con la produzione in aumento per la prima volta in un anno, grazie alla riduzione degli arretrati e alla ripresa delle attività in aziende come Jaguar Land Rover. Mentre la produzione di beni di consumo e intermedi è cresciuta, quella dei beni d’investimento ha continuato a contrarsi, seppur a un ritmo più lento. La domanda è rimasta debole sia a livello nazionale sia internazionale, con nuovi ordini ed esportazioni ancora in calo. L’occupazione è diminuita nuovamente, ma a un ritmo più contenuto. Le pressioni sui costi si sono leggermente allentate, tuttavia le difficoltà della catena di approvvigionamento e l’incertezza su tariffe e domanda globale sono rimaste persistenti.

La reazione della sterlina è rimasta cauta, con la valuta che ha oscillato tra lievi guadagni e perdite. Da un lato, il rapporto rappresenta un segnale positivo per il settore manifatturiero britannico in difficoltà. Dall’altro, i segnali di riduzione delle pressioni sui costi e il calo dell’occupazione potrebbero rafforzare le aspettative di eventuali tagli dei tassi d’interesse nei prossimi mesi.

