Political Turmoil Threatens France’s Economy

Fatti:

La Francia sta affrontando una grave crisi politica dopo che il governo del Primo Ministro Michel Barnier è stato destituito con una mozione di sfiducia, confermando ciò che molti ritenevano inevitabile. Barnier, con 331 voti contro di lui, è stato costretto a dimettersi, portando il paese in una situazione di instabilità. Questo vuoto politico ricorda il caos che ha caratterizzato la Quarta Repubblica e rivela le vulnerabilità del sistema della Quinta Repubblica, progettato per un presidente forte con una maggioranza parlamentare. La situazione attuale mette in evidenza la disfunzionalità del sistema quando questo equilibrio viene interrotto. Di conseguenza, la Francia potrebbe essere diretta verso elezioni legislative nel giugno 2025 e, potenzialmente, anche una corsa presidenziale, poiché l'autorità di Macron è indebolita.

Governo temporaneo e proroga del bilancio

Nel breve termine, il governo opererà sotto una gestione ad interim. Ciò significa che non verranno implementate nuove leggi o riforme significative. Invece, verrà approvata una legge speciale che prorogherà il bilancio del 2024, consentendo al governo di fare gli aggiustamenti necessari, come l'adeguamento annuale delle fasce di reddito, per evitare aumenti fiscali che potrebbero gravare su milioni di famiglie. Tuttavia, questa misura tampone significa che non verranno lanciate riforme fiscali significative o nuovi programmi di spesa pubblica. Il nuovo governo, una volta nominato, sarà in grado di gestire solo le operazioni quotidiane e affrontare le questioni urgenti, ma mancherà del mandato o della stabilità politica necessari per introdurre cambiamenti significativi.

Impatto finanziario e sfide economiche

Dal punto di vista finanziario, mentre la proroga del bilancio porterà a una leggera riduzione del deficit, ciò non sarà sufficiente a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. La situazione del debito del paese rimane precaria, e il divario nei tassi di interesse tra i titoli di stato francesi e tedeschi potrebbe continuare ad ampliarsi, sebbene sia improbabile che ciò porti a una crisi finanziaria su larga scala grazie alla protezione offerta dalla zona euro. Nonostante ciò, la paralisi politica avrà conseguenze reali per l'economia francese. Si prevede che la crescita rallenti ulteriormente, il che aggraverà le difficoltà nel mercato del lavoro, e l'instabilità in corso metterà ulteriori pressioni sulle finanze pubbliche. La combinazione di una crescita lenta e un deficit crescente renderà più difficile per la Francia rispettare i suoi impegni fiscali a lungo termine.

Prospettive per gli investimenti: incertezze e cautela

Dal punto di vista degli investimenti, la mancanza di un bilancio e l'abbandono dei previsti aumenti fiscali da parte della coalizione di sinistra sono visti come relativamente positivi per i risparmiatori. Non ci saranno aumenti immediati delle imposte sul reddito o modifiche alla flat tax (PFU), il che significa che i ritorni per gli investitori rimarranno protetti nel breve termine. L'aspettativa di una riduzione dei tassi di interesse in tutta la zona euro probabilmente supporterà le condizioni di investimento nel mercato europeo in generale. Tuttavia, le aziende francesi—particolarmente quelle dipendenti dal mercato interno—continueranno a fronteggiare difficoltà, con i loro prezzi delle azioni probabilmente messi sotto pressione dall'incertezza politica ed economica in corso. Di conseguenza, l'ambiente di investimento rimarrà probabilmente caratterizzato da cautela e volatilità, mentre i mercati attendono di vedere come si risolverà la crisi politica.

La ricerca di un nuovo Primo Ministro

Mentre Macron ora si trova a dover nominare un nuovo Primo Ministro, l'incertezza che circonda questo processo aggiunge un ulteriore strato di imprevedibilità. Macron ha una storia di nomine politiche inaspettate, e alcuni nomi stanno già circolando a Parigi come potenziali candidati per assumere il ruolo. Tra i principali contendenti ci sono Bernard Cazeneuve, un ex Primo Ministro che potrebbe aiutare a frantumare l'opposizione di sinistra; Sébastien Lecornu, un lealista di Macron dei Repubblicani di centro-destra; François Bayrou, un centrista e alleato chiave di Macron; e Jean Castex, un ex Primo Ministro noto per il suo stile di leadership pragmatico. Indipendentemente dalla scelta, il nuovo Primo Ministro erediterà un governo con capitale politico limitato, incapace di introdurre le riforme audaci necessarie per affrontare le sfide fiscali ed economiche della Francia. Nel frattempo, la mancanza di una direzione chiara nella leadership continuerà a ostacolare ogni progresso significativo.

La determinazione di Macron e il futuro della Francia

Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, ha già espresso la sua opinione sul futuro di Macron, suggerendo che il presidente deve decidere se il suo orgoglio vale la pena di sacrificare il futuro del paese. Nonostante le sue critiche, Macron rimane determinato a portare a termine il suo mandato, affermando che intende servire per l'intero periodo fino al 2027. Tuttavia, questa posizione sarà probabilmente messa alla prova, mentre il vuoto politico continua a crescere e la sua capacità di governare in modo efficace viene sottoposta a una crescente pressione.

Conclusione: incertezze per la Francia

Nel complesso, questo periodo di paralisi politica in Francia ha implicazioni serie sia per l'economia domestica che per i mercati finanziari. Sebbene i rischi immediati di una crisi finanziaria siano bassi, l'incertezza prolungata peserà probabilmente sull'economia, rallentando la crescita e riducendo la fiducia degli investitori. Con le prossime elezioni nel 2025 ancora lontane, il paese affronta un periodo prolungato di instabilità politica che sarà difficile per i decisori politici e per il pubblico. Gli investitori, nel frattempo, rimarranno cauti, navigando in un periodo di incertezze fino a quando non emergerà un ambiente politico più stabile.









Gli investitori continuano a essere piuttosto compiacenti riguardo al mercato obbligazionario francese: nonostante l'evento di ieri, il rendimento dei titoli di stato francesi a 10 anni è sceso dello 0,55% e lo spread tra i titoli di stato francesi e tedeschi a 10 anni è in calo del 4,28% oggi. Tuttavia, il CAC 40 sembra ben orientato verso l'area di supporto 6600-6950. Fonte: xStation.

Di Antoine Andreani, Responsabile della Ricerca presso XTB Francia.