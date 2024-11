Problemi di surriscaldamento di Nvidia Outlook sugli utili 📉

Recenti rapporti che rivelano problemi di surriscaldamento nei nuovi server rack Blackwell di Nvidia hanno fatto scendere le azioni della società del 3% nel pre-market, portandole a $137,92, gettando un’ombra sul prossimo annuncio degli utili. Il momento di questa sfida tecnica è particolarmente rilevante poiché gli investitori attendono i risultati del terzo trimestre di Nvidia tra due giorni. DATI PRINCIPALI: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I server rack Blackwell, contenenti 72 chip, presentano problemi di surriscaldamento che richiedono diversi riprogettazioni.

Si prevede che gli utili del terzo trimestre mostreranno una crescita dei ricavi dell’81% su base annua, raggiungendo i $32,8 miliardi.

Nonostante le attuali difficoltà , il titolo è cresciuto del 186,7% dall'inizio dell'anno.  Le complicazioni ingegneristiche con Blackwell, che riguardano il surriscaldamento quando si collegano più chip nei server rack, hanno sollevato preoccupazioni su potenziali ritardi nel deployment. Tuttavia, Nvidia ha descritto questi problemi come "iterazioni ingegneristiche normali e previste", sottolineando la continua collaborazione con i fornitori di servizi cloud. Questa posizione suggerisce che i problemi possano essere gestibili piuttosto che catastrofici. La reazione del mercato dovrebbe essere valutata nel contesto più ampio della posizione dominante di Nvidia nell'hardware per l'IA. L'azienda continua a incrementare con successo la produzione degli attuali chip H100 e H200, mantenendo la sua leadership nell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Con una quota di mercato prevista del 66% entro il 2026 e una capitalizzazione di mercato di $3,48 trilioni, la solidità fondamentale di Nvidia rimane intatta.  Volatilità implicita post-earnings

Fonte: Bloomberg Il prossimo rapporto sugli utili sarà cruciale per determinare il sentiment di mercato. Gli analisti prevedono risultati eccezionali, ma gli investitori saranno particolarmente attenti ai commenti del management riguardo alla tempistica di Blackwell e alla loro strategia per affrontare le sfide tecniche. Il contesto macroeconomico generale, incluse le politiche sui tassi di interesse della Federal Reserve, aggiunge un ulteriore livello di complessità alla valutazione del mercato. I dati storici indicano un possibile movimento giornaliero fino all’8,78%, con una sorpresa sugli utili media del 14,41%. Sebbene la reazione immediata del mercato sia stata negativa, la visione a lungo termine per Nvidia continua a essere sostenuta dalla forte domanda per infrastrutture IA, progetti sovrani di IA e espansioni dei data center. La capacità dell'azienda di mantenere la propria traiettoria di crescita risolvendo al contempo queste sfide tecniche sarà fondamentale per mantenere la fiducia degli investitori. La risoluzione dei problemi dei server Blackwell e l'annuncio degli utili imminente probabilmente genereranno volatilità dei prezzi nel breve termine. Tuttavia, la risposta del mercato dipenderà alla fine dalla capacità del management di dimostrare che queste sfide rappresentano ostacoli di sviluppo normali, piuttosto che ostacoli significativi per la strategia di crescita di Nvidia. Nelle negoziazioni pre-market, il titolo si aggira vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $138,28. Un ribasso al di sotto di questo livello potrebbe portare a un nuovo test di ulteriori livelli di supporto.

Fonte: xStation

