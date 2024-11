Reddit guadagna il 40% dopo aver superato i ricavi del terzo trimestre, la crescita degli utenti e la spinta dell'intelligenza artificiale💣

Le azioni di Reddit sono aumentate del 45% dopo un forte rapporto sugli utili del terzo trimestre, sostenuto da un incremento del fatturato del 68% su base annua, raggiungendo 348,4 milioni di dollari, superando le aspettative degli analisti di 312,8 milioni di dollari. L'azienda ha anche migliorato drasticamente la redditività e il numero di utenti attivi giornalieri sulla piattaforma. Secondo la direzione, questa performance riflette il successo di Reddit nel capitalizzare la robusta spesa pubblicitaria digitale e il licensing dei contenuti AI. Fatturato: 348,4 milioni di dollari (+68% su base annua), superiore alle aspettative degli analisti di 312,8 milioni di dollari

348,4 milioni di dollari (+68% su base annua), superiore alle aspettative degli analisti di 312,8 milioni di dollari Ricavo medio per utente (ARPU): 3,58 dollari (+14% su base annua)

3,58 dollari (+14% su base annua) Fatturato pubblicitario: 315,1 milioni di dollari (+56% su base annua)

315,1 milioni di dollari (+56% su base annua) Altri ricavi (AI e licensing): 33,2 milioni di dollari (+547% su base annua)

33,2 milioni di dollari (+547% su base annua) Redditività : Reddito netto GAAP di 29,9 milioni di dollari (16 centesimi per azione), invertendo una perdita di 13 centesimi per azione un anno fa

Reddito netto GAAP di 29,9 milioni di dollari (16 centesimi per azione), invertendo una perdita di 13 centesimi per azione un anno fa Utenti attivi giornalieri (DAU): 97,2 milioni (+47% su base annua)

97,2 milioni (+47% su base annua) Margine lordo: 90,1%, in aumento di 280 punti base rispetto all'anno precedente

90,1%, in aumento di 280 punti base rispetto all'anno precedente EBITDA rettificato: 94,1 milioni di dollari (margine del 27%), rispetto a -6,9 milioni di dollari dell'anno precedente Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Previsioni per il Q4

Previsioni di fatturato per il Q4: 385 milioni di dollari a 400 milioni di dollari (ben al di sopra del consenso di 357,9 milioni di dollari)

Previsioni di EBITDA rettificato per il Q4: 110 milioni di dollari a 125 milioni di dollari Per il quarto trimestre, Reddit prevede un fatturato compreso tra 385 milioni e 400 milioni di dollari, ben al di sopra della previsione di consenso di 357,9 milioni di dollari, e si aspetta che l'EBITDA rettificato sia compreso tra 110 milioni e 125 milioni di dollari. Il CEO Steve Huffman ha evidenziato la crescita di Reddit alimentata da innovazioni come la traduzione linguistica basata sull'AI e una funzionalità “Ask Me Anything” riprogettata, che ha incrementato l'engagement degli utenti e l'interazione della comunità . Queste iniziative hanno rafforzato l'appeal di Reddit come piattaforma di riferimento per informazioni e contenuti guidati dalla comunità . Grafico dei prezzi D1

Le azioni di Reddit hanno guadagnato quasi il 40%, raggiungendo 115 dollari dopo la pubblicazione degli utili di ieri. Questo balzo porta la capitalizzazione di mercato dell'azienda a un nuovo massimo storico, con un ROI di quasi il 240% rispetto al prezzo di IPO di 34 dollari per azione di marzo.





