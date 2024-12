Riepilogo giornaliero: Sessione mista tra PPI USA inaspettatamente elevato e taglio dei tassi da parte della BCE (12.12.2024)

Gli indici statunitensi stanno registrando un calo a metà seduta. L'S&P 500 scende dello 0,2%, il Nasdaq 100 perde lo 0,3% e il Dow Jones cala dello 0,2%. Il sentiment negativo è più evidente nelle azioni a bassa capitalizzazione. Il Russell 2000 perde lo 0,8%.

I rendimenti dei titoli di Stato decennali statunitensi sono aumentati al 4,3% per la prima volta dalla fine di novembre, cancellando i guadagni registrati dai titoli USA nel mese di dicembre. Un movimento di crescita più aggressivo si è visto anche nel mercato dei titoli di Stato tedeschi, dove i rendimenti decennali sono aumentati di 7,8 punti base, arrivando al 2,2%.

L'inflazione all'ingrosso negli Stati Uniti è stata superiore alle aspettative. Il PPI è salito al 3% su base annua (2,6% atteso, 2,4% precedentemente), mentre il Core PPI è salito ancora più in alto, al 3,4% (atteso: 3,2%, precedentemente: 3,1%).

Le richieste di sussidi di disoccupazione iniziali negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente a 242k, rispetto alle 221k della settimana precedente. Il consenso stimava 221k, il che potrebbe suggerire che il mercato del lavoro americano stia mostrando segnali di debolezza rispetto a quanto inizialmente previsto. A una settimana dalla prossima decisione sui tassi della Fed, i mercati scommettono con una probabilità del 96% su un taglio di 25 punti base.

Le azioni di Adobe sono crollate del 12,6% a causa delle previsioni di vendite annuali deludenti per il 2024. Si prevede che i ricavi raggiungano i 23,4 miliardi di dollari, 0,4 miliardi in meno rispetto alle stime iniziali degli analisti.

Le performance degli indici europei sono piuttosto miste. Il FTSE MIB italiano guida con un guadagno dello 0,36%, seguito dallo SMI svizzero (+0,29%), dal FTSE 100 britannico (+0,12%) e dal DAX tedesco (+0,13%). In rosso troviamo l'IBEX35 spagnolo (-0,21%) e il WIG20 polacco (-0,85%). Il CAC40 francese rimane stabile.

La BCE ha ridotto i tassi di interesse di riferimento per la zona euro di 25 punti base. Christine Lagarde ha sottolineato che i rischi della politica monetaria sono bilaterali, con le preoccupazioni per la crescita in primo piano e le prospettive sull'inflazione che diventano progressivamente più incerte a causa delle tensioni geopolitiche.

Si prevede che l'inflazione nella zona euro raggiunga stabilmente l'obiettivo del 2% nel 2025. Secondo la BCE, la crescita economica sarà più lenta di quanto stimato in precedenza.

Nel contesto della decisione sui tassi della BCE, l'EUR/USD ha rotto la sua tendenza al ribasso, guadagnando lo 0,1%.

La Banca Nazionale Svizzera ha inaspettatamente deciso di tagliare i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli allo 0,5%. La previsione di mercato era un taglio di 25 punti base. Di conseguenza, il franco svizzero si è deprezzato di quasi lo 0,5%, risultando la valuta peggiore tra le valute G10.

Il dollaro australiano è stato il più forte tra tutte le valute G10, con un aumento dello 0,33%. L'apprezzamento è stato visibile anche sulla corona norvegese, che ha registrato un aumento dello 0,3%.

Nel mercato delle criptovalute, abbiamo visto un aumento del prezzo di Ethereum, che è salito di oltre il 3%, avvicinandosi ai livelli più alti di quest'anno e ai principali livelli di resistenza intorno alla barriera psicologica dei 4.000 dollari.

I metalli preziosi scendono oggi: i contratti su oro e argento subiscono le perdite più pesanti (-1,2% e -2,4% rispettivamente), mentre palladio e platino mostrano perdite più moderate (-0,25% e -0,35% rispettivamente).

