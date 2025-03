Scadenze Tecniche e Chiusura Settimanale

Mercati molto Tecnici I mercati risultano molto tecnici negli ultimi giorni, con una certa assenza di correlazione tra i vari mercati e un andamento relativamente indipendente tra i vari asset, condizione che costringe gli operatori ad avere un approccio il piú tecnico possibile. Ieri abbiamo assistito ai ribassi dell'Europa e ad un mercato americano tendenzialmente rialzista dopo la Fed, una condizione che vediamo oramai da tempo solitamente a parti invertite, il tutto mentre EurUsd provava il suo tentativo di discesa verso i minimi insieme a GbpUsd che di fatto non é riuscita ad affondare verso i minimi dopo la riunione della BoE. Giornata priva di dati macro di rilievo e solamente le scadenze tecniche del Triple Witching risultano essere i market mover.



RECAP BANCHE CENTRALI



Osservando quanto successo per le banche centrali di questa settimana, non abbiamo visto grandi sconvoglimenti, ossia solamente la SNB ha agito in maniera incisiva sui tassi di interesse con un taglio da 0,25% mentre le altre banche centrali, ossia Fed, BoE e BoJ sono rimaste sostanzialmente immobili di fronte alle scelte di politica monetaria. Questa condizione rimanda solamente i problemi nel futuro in quanto un peggioramento delle condizioni macroeconomiche potrebbe poi costringere le banche centrali ad azioni repentine e decisive in merito ai tassi. Le tendenze delle grandezze macroeconomiche risultano alquanto palesi, ma le banche centrali devono per forza attendere la realizzazione degli scenari al fine di poter agire, almeno cosí é sempre successo storicamente. Al momento, la situazione sui tassi rimane quindi invariata specie per il mondo occidentale, ad eccezione dell'Europa che risulta l'unica a muoversi coerentemente con la situazione macroeconomica attuale.



EUROPA IN DISCESA



Ieri abbiamo assistito al ribasso dell'Europa, con Dax, Ftse Mib, Eurostoxx con perdite intorno o superiori al -1%, un ribasso che di fatto non é stato seguito dai mercati americani. EurUsd é sceso finalmente al di sotto di 1,0850 andando quindi a testare dei minimi che fanno presagire ad un movimento di ritracciamento fisiologico per il lungo periodo. Per quanto riguarda i titoli di Stato abbiamo assisttio anche in questo caso ad un leggero calo dei rendimenti, poi riassorbito nel corso della giornata. Proprio il mercato dei bond é quello fondamentale in questo momento e di fatto risente dell'influenza di EurUsd in discesa, cosí come per i movimenti dell'azionario europeo. Al momento la situazione rimane molto tecnica. I mercati risultano molto tecnici negli ultimi giorni, con una certa assenza di correlazione tra i vari mercati e un andamento relativamente indipendente tra i vari asset, condizione che costringe gli operatori ad avere un approccio il piú tecnico possibile. Ieri abbiamo assistito ai ribassi dell'Europa e ad un mercato americano tendenzialmente rialzista dopo la Fed, una condizione che vediamo oramai da tempo solitamente a parti invertite, il tutto mentre EurUsd provava il suo tentativo di discesa verso i minimi insieme a GbpUsd che di fatto non é riuscita ad affondare verso i minimi dopo la riunione della BoE. Giornata priva di dati macro di rilievo e solamente le scadenze tecniche del Triple Witching risultano essere i market mover.Osservando quanto successo per le banche centrali di questa settimana, non abbiamo visto grandi sconvoglimenti, ossia solamente la SNB ha agito in maniera incisiva sui tassi di interesse con un taglio da 0,25% mentre le altre banche centrali, ossia Fed, BoE e BoJ sono rimaste sostanzialmente immobili di fronte alle scelte di politica monetaria. Questa condizione rimanda solamente i problemi nel futuro in quanto un peggioramento delle condizioni macroeconomiche potrebbe poi costringere le banche centrali ad azioni repentine e decisive in merito ai tassi. Le tendenze delle grandezze macroeconomiche risultano alquanto palesi, ma le banche centrali devono per forza attendere la realizzazione degli scenari al fine di poter agire, almeno cosí é sempre successo storicamente. Al momento, la situazione sui tassi rimane quindi invariata specie per il mondo occidentale, ad eccezione dell'Europa che risulta l'unica a muoversi coerentemente con la situazione macroeconomica attuale.Ieri abbiamo assistito al ribasso dell'Europa, con Dax, Ftse Mib, Eurostoxx con perdite intorno o superiori al -1%, un ribasso che di fatto non é stato seguito dai mercati americani. EurUsd é sceso finalmente al di sotto di 1,0850 andando quindi a testare dei minimi che fanno presagire ad un movimento di ritracciamento fisiologico per il lungo periodo. Per quanto riguarda i titoli di Stato abbiamo assisttio anche in questo caso ad un leggero calo dei rendimenti, poi riassorbito nel corso della giornata. Proprio il mercato dei bond é quello fondamentale in questo momento e di fatto risente dell'influenza di EurUsd in discesa, cosí come per i movimenti dell'azionario europeo. Al momento la situazione rimane molto tecnica.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.