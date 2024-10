Settimana scarica di dati. Si attende Bank of Canada e Trimestrale di Tesla

cliccando questo link di Youtube.



SETTIMANA TECNICA



Una settimana prettamente tecnica quella attuale, con pochi dati market mover se non quelli relativi alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in uscita giovedí pomeriggio alle 14:30. Nel frattempo, lato equity, sicuramente interessante la trimestrale di Tesla che sará uno degli eventi della settimana ma che di fatto potrebbe spostare solamente il titolo interessato, un titolo che al momento presentra una dinamica tecnica alquanto particolare, tendenzialmente ribassista sui timeframe di lungo periodo. Questa settimana é meritevole di attenzione dal punto di vista tecnico in quanto abbiamo i metalli preziosi che hanno raggiunto dei nuovi massimi, come ad esempio l'oro che supera agevolmnete i 2700€ dollari l'oncia e l'argento reduce da un rialzo di circa il 6% nella sola giornata di venerdí. Occhio al mercato dei cambi che si trova palesemente su degli estremi, con un dollaro troppo forte per alcune valute come ad esempio UsdJpy che si trova pericolosamente a ridosso dei 150, oppure per EurUsd che dopo la conferenza stampa Bce é andato a toccare di nuovo area 1,08 riprendendosi poi nella giornata di venerdí andando a riprendersi 1,0850. I mercati azionari si trovano sui massimi e questa situazione é meritevole di attenzione in quanto questi allunghi risultano assolutamente slegati da quelli che sono i fondamentali, o meglio le quotazioni stanno raggiungendo dei livelli di capitalizzazione che risultano particolarmente eccessive.



FONDAMENTALI E PREZZI SLEGATI



Osservando il comparto equity, possiamo notare come alcuni indici stanno andando verso nuovi massimi storici mentre altri indici rimangono palesemente indietro come ad esempio Nikkei, Ftse Mib, Eurostoxx50, Russell2000 e Nasdaq, indici che hanno una certa rilevanza ma che allo stesso tempo non riescono a performare come altri indici che hanno rotto i massimi storici. Osservando quello che é il Buffett Indicator, ossia un indicatore che mette in relazione la market cap totale dei mercati azionari americani rappresentata dal Wilshire5000 con il Pil, abbiamo superato agevolmente il 200% andando a raggiungere un rapporto cosí elevato che non si vedeva dal 2000, periodo della bolla delle dotcom. Abbiamo superato la seconda deviazione standard di questo indicatore, una situazione che si potrebbe definire di ipercomprato.

Buffett Indicator oltre il 200% indica una situazione di forte ipercomprato - Fonte: Current Market Valutation / currentmarketvalutaion.com



DOLLARO TROPPO FORTE



Ci si attende una settimana prettamente tecnica, priva di dati di particolare importanza a livello macro, una settimana che vedrá l'ennesimo taglio dei tassi da parte di una banca centrale che in questo caso é la Bank of Canada mentre uscirá una delle trimestrali piú importanti del mese che é quella di Tesla. Ovviamente l'attenzione ricade come sempre alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, dato che va a corredo del market driver per eccellenza che é il tasso di disoccupazione Usa, dato che verrá rivisto domani alle 16:00.

