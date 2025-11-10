Shutdown Usa verso la fine

Punti chiave Shutdown verso la fine

Mercati verso il ribasso?

Pochi dati macro per la settimana

Accordo trovato in Senato per la fine dello shutdown, ma c'é ancora da aspettare in quanto si dovrá passare per la Camera per l'approvazione finale della decisione, una decisione che potrebbe arrivare il 17 novembre. I mercati quindi dovranno ancora attendere prima di vedere effettivamente gli effetti di questo fine shutdown e la futura uscita di tutti i dati macro che sono saltati nel corso di questi 40 giorni di chiusura delle attivitá in Usa. Sul fronte dei dati di questa settimana abbiamo poco o nulla.



SHUTDOWN VERSO LA FINE. QUANDO USCIRANNO I DATI?



Si parla del 17 novembre, data in cui la Camera potrebbe riunirsi per votare dopo una pausa programmata fino al 16 novembre. La domanda principale riguarda quindi l'uscita dei dati macro arretrati, ossia sul quando usciranno. Solitamente i dati relativi al mese di settembre usciranno pochi giorni dopo la fine dello shutdown, mentre i dati relativi ad ottobre usciranno qualche settimana dopo e questi ultimi non si sa quanto siano effettivamente affidabili per via delle rilevazioni che nel mese di ottobre potrebbero essere state coinvolte dallo shutdown. In ogni caso i dati usciranno tutti insieme ma non in blocco, i vari organi deputati all'uscita dei dati come il Bls, faranno uscire un calendario con tutti i dati release appena finito lo shutdown, quindi si presume dopo il 17 novembre.



MERCATI IN DINAMICA RIBASSISTA



I mercati azionari hanno chiuso la scorsa settimana con una dinamica principalmente ribassista, ossia con chiusure negative e con rotture dei minimi. Una dinamica molto interessante che da spazio a interpretazioni nefaste sui mercati in quanto ci troviamo con dei fondamentali che potrebbero far pensare all'inizio di uno scoppio di una bolla, soprattutto nel settore tecnologico Usa. La situazione tecnica chiusa la scorsa settimana fa pensare a questa ipotesi ma il vero banco prova tecnico sará questa settimana in quanto potremmo assistere a quella che viene definita una settimana interlocutoria dove una chiusura dei prezzi all'interno del range della scorsa settimana potrebbe confermare le vendite sui massimi. Questa settimana potrebbe quindi essere fondamentale nello stabilire quali livelli di prezzo dovranno essere violati in corrispondenza dello shutdown per vedere dei movimenti direzionali.



NESSUN DATO MACRO RILEVANTE. NIKKEI POSITIVO



Per quanto riguarda la nottata odierna vediamo un Nikkei rialzista con un rialzo di oltre l'1,2%, un UsdJpy che ritorna verso i massimi della scorsa settimana, oro e argento che ritornano sui massimi delle scorse settimane proseguendo la dinamica rialzista che troviamo su base mensile. Sul fronte macroeconomico abbiamo solamente la disoccupazione in Uk e il Pil in Europa e Uk, per il resto una settimana sostanzialmente ferma dal punto di vista dei dati macro.

