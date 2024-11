Si Comprano i Minimi

Mercati invertono nel pomeriggio Mercati che invertono nel corso della sessione americana con forti acquisti subito dopo l'apertura del cash Usa. A nulla sono serviti i timori circa l'escalation in Ucraina, oppure i brutti dati provenienti dal settore immobiliare in Usa. L'inflazione europea doveva fare da market mover ma come al solito a nulla é servito il dato se non ad essere messo in ombra dai timori geopolitici affiorati ad inizio mattinata. Al momento si segnala il tentativo di ribasso di UsdJpy, poi riassorbito prontamente nel pomeriggio e i nuovi massimi di Bitcoin.



SCENARIO ANCORA RISK ON?



I mercati azionari provano a scendere ma le ricoperture sui minimi arrivano prontamente soprattutto dopo l'apertura del cash Usa che aveva iniziato una sessione pre-market interessante con l'affondo al ribasso degli indici che viene poi riassorbito durante la sessione pomeridiana in un lento e continuo recupero senza spazi di ritracciamento. Il tutto succede prima della trimestrale di Nvidia che ci sará domani e che fará da sicuro market mover per la giornata di giovedí, quando i nodi verranno al pettine alla riapertura del cash dopo il dato delle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Al momento i mercati attendono palesemente questa trimestrale ma lo scenario rimane ancora risk on, si compra rischio e si fa fatica a scendere. L'esempio calzante di questo scenario é il nuovo massimo di Bitcoin che raggiunge i 93700 dollari, anche questo movimento molto lento e continuo su base giornaliera, movimento senza rifiato nel corso degli ultimi giorni.



YEN VOLATILE. FOREX ALLA PROVA DEL DOLLARO



Mentre su EurUsd e su GbpUsd non abbiamo visto movimenti molto consistenti in termini di direzionalitá, abbiamo assistito ad un fenomeno di squeeze importante sul cambio UsdJpy che ha inizialmente visto un forte ribasso durante la mattina, un ribasso molto consistente di quasi 130 punti, per poi ritornare al rialzo nel corso della giornata tornando al di sopra dei massimi dai quali é partito il movimento ribassista mattutino in area 154,60. Movimento assurdo considerando che lo stesso movimento, con entitá nettamente minori, é stato replicato da EurUsd e GbpUsd, ossia un movimento ribassista. Molto strano visto che contemporaneamente su Euro e Sterlina si compravano dollari mentre si vendeva Dollaro contro Yen. Dinamica da rifugio per lo Yen che é ritornato per qualche ora un asset a copertura dal rischio, un bel momento interrotto semplicemente dal mercato nel corso della mattinata. Domani vedremo gli effetti dell'inflazione in Uk in uscita in mattinata sulla sterlina

