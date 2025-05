Stock del mese: cosa sta succedendo con Repsol?

Le azioni di Repsol sono scese di quasi il 30% nell'ultimo anno, principalmente a causa dei forti cali dei prezzi del petrolio greggio. Ma attenzione, perché diverse tendenze potrebbero spingere nuovamente al rialzo i prezzi del petrolio nel medio termine. Tuttavia, la strategia di Repsol non convince alcune parti del mercato. Cosa possiamo aspettarci da Repsol? Il petrolio resta il re dell'energia Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Contrariamente alla narrazione prevalente, la realtà è che il petrolio rimane la principale fonte di energia al mondo, rappresentando oltre il 30% del consumo globale di energia, seguito dal carbone. In effetti, il consumo globale di petrolio è aumentato dell'1,9% annuo dal 1965 al 2023, sebbene sia vero che questa crescita si sia rallentata allo 0,95% annuo dal 2013. Tuttavia, l'importanza relativa del petrolio sta diminuendo, con una crescita maggiore di altre fonti energetiche come le rinnovabili. In ogni caso, il petrolio rimane fondamentale per la nostra economia e lo sarà anche nei prossimi anni. C'è da dire che la crescita della domanda di energia continuerà a salire a ritmi rapidi in continenti come il Sud America e l'Asia, grazie al miglioramento delle condizioni di vita e al crescente consumo di energia. Per fare esempi specifici, la Cina e l'India hanno aumentato il loro consumo energetico rispettivamente del 5,6% e del 3,4% annuo dal 2000. In particolare, il consumo di energia primaria pro capite è di 33.267 kW in Cina, mentre in India è solo di 7.586 kW, un divario che si ridurrà considerevolmente nei prossimi anni. Previsioni sul prezzo del petrolio

Nel breve termine, si prevede che i prezzi del petrolio greggio rimarranno sotto i 70 dollari al barile, il che probabilmente porterà a una riduzione degli investimenti da parte delle aziende del settore. Infatti, quelle con un prezzo di pareggio più basso saranno le vincitrici in futuro, una volta che la concorrenza si attenuerà. Nel caso di Repsol, questo prezzo di pareggio è vicino ai 50 dollari al barile, quindi anche con questi prezzi potrebbe riuscire a fare profitto. Il modello di business di Repsol

Il modello di business di Repsol può essere riassunto nei seguenti segmenti: Esplorazione e produzione: include la parte upstream (9,1% dei ricavi) Industriale: include la raffinazione del petrolio, la produzione di prodotti petrolchimici e le attività di trading (57,2% dei ricavi) Clienti: include il business delle stazioni di servizio, la commercializzazione di carburanti petroliferi come la benzina e il cherosene per aviazione, e la vendita di elettricità e gas. Questa è la branch commerciale di Repsol (32,9% dei ricavi). Generazione a basse emissioni di carbonio: consiste nella generazione di elettricità da fonti rinnovabili e cicli combinati (0,8% dei ricavi). Tuttavia, vediamo che Repsol pone una forte enfasi sulla generazione di energia a basse emissioni di carbonio, anche se i suoi ritorni rimangono bassi. Non comprendiamo completamente l'impegno verso le rinnovabili, dato che il settore sta vivendo un significativo afflusso di capitali, che solitamente porta a una diminuzione della redditività. Questo può essere visto anche nella riduzione della sua produzione di idrocarburi, che, insieme alla diminuzione dei prezzi di queste materie prime, sta causando una riduzione dei suoi ricavi. Valutazione delle azioni di Repsol

I risultati del primo trimestre del 2025 di Repsol hanno mostrato la debolezza prevista a seguito della caduta dei prezzi del petrolio. Infatti, i ricavi sono diminuiti del 4,7%, mentre l'EBITDA è calato del 26% a causa della leva operativa. Pertanto, abbiamo sviluppato due scenari per calcolare il prezzo target delle sue azioni. Il primo si concentra sul 2025, mentre il secondo stima i valori normalizzati. Il prezzo target delle azioni di Repsol è stato calcolato utilizzando un multiplo EV/EBITDA, e mentre non vediamo potenziale per il 2025, lo vediamo a livelli normalizzati. Il suo margine di sicurezza è stretto, ma le azioni dovrebbero essere monitorate da vicino nel caso in cui i prezzi del gas naturale o del petrolio aumentino improvvisamente.

