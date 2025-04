Stock del mese: Visa

Tutti conoscono e usano le carte Visa (V.US). Tuttavia, pochi capiscono davvero come funziona il processo di pagamento e quali aziende sono coinvolte. Ancora meno si rendono conto che Visa potrebbe essere una delle aziende più competitive al mondo. Ma attenzione: gli investitori conoscono bene la qualità di Visa, e le sue azioni sono già scambiate a multipli elevati. Le azioni Visa sono troppo care o rappresentano ancora un’opportunità? Come funziona il settore dei pagamenti con carta? Il processo può essere suddiviso in due fasi: autorizzazione e pagamento. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fase di autorizzazione L’acquirente vuole pagare con la sua carta di credito presso un negozio. Il negozio utilizza il POS e striscia la carta per rilevare i dati. I dati vengono inviati all’acquirer (acquirente o prestatore di servizi di pagamento). L’acquirer riceve le informazioni e le invia tramite la rete della carta (ad esempio Visa) all’emittente della carta, solitamente la banca del cliente. L’emittente verifica la disponibilità dei fondi e approva o rifiuta la transazione, rimandando l’informazione all’acquirer attraverso Visa. Il POS del commerciante riceve la risposta e il pagamento viene autorizzato. Fase di pagamento L’emittente della carta fornisce credito per conto del consumatore per completare la transazione, che viene inviata tramite la rete Visa. La rete (Visa) invia la transazione all’acquirer (o al liquidatore dei pagamenti, quando le funzioni sono separate) per il regolamento. Il liquidatore esegue il regolamento tra l’emittente della carta e la banca dove il commerciante ha il conto. La banca commerciale accredita l’importo sul conto del commerciante, al netto della commissione (MDR – Merchant Discount Rate). In sintesi, Visa è l’infrastruttura che collega tutte le parti del sistema in modo invisibile ma fondamentale. Anche se non presta denaro, guadagna a ogni passaggio, rendendola incredibilmente redditizia — ma anche valutata con multipli elevati dagli investitori. Fonte: Bilancio Annuale di Visa Come possiamo vedere, la rete delle carte è fondamentale nel processo di pagamento, poiché trasmette le informazioni da una parte all’altra e facilita l’intera transazione. Se a questo aggiungiamo il fatto che il settore dei pagamenti è di grande importanza per l’economia globale, possiamo affermare con certezza che le società di carte di credito e debito rivestono un ruolo centrale nell’economia moderna. Per dare un’idea delle dimensioni: nel 2024, i pagamenti globali dei consumatori sono stimati a circa 44,6 trilioni di dollari, con circa il 15% effettuato tramite e-commerce. Entro il 2030, il volume globale dei pagamenti dovrebbe raggiungere i 58 trilioni di dollari, con una crescita annualizzata del 4,8%.

Un punto importante da sottolineare è che, oltre alla crescita economica in sé, un altro fattore che continuerà a favorire i pagamenti con carta sarà la riduzione dell’uso del contante.

Nel 2014, il 44% del valore delle transazioni mondiali avveniva in contanti; attualmente siamo intorno al 15%, e si prevede che si scenda all’11% entro il 2030. Visa vs Mastercard Il settore delle reti di pagamento è un oligopolio, dominato principalmente da Visa, che detiene circa il 55% della quota di mercato, seguita da Mastercard con il 34%. A questo proposito, ci sono molti confronti tra le due società, ma la realtà è che solitamente Visa ne esce vincente. Innanzitutto, Visa richiede molti meno incentivi ai clienti rispetto a Mastercard affinché gli esercenti utilizzino la sua rete di pagamento, il che è già un chiaro indicatore della posizione competitiva dell’azienda. Se a questo aggiungiamo il fatto che Visa elabora molte più transazioni rispetto a Mastercard, possiamo spiegare la differenza nei margini tra le due aziende, con Visa come chiaro vincitore. Vale la pena notare che pochissime aziende al mondo hanno margini operativi superiori al 60%, un dato da cui si può già dedurre l’elevata qualità della società. Da parte sua, il ROCE (ritorno sul capitale investito) di Mastercard è significativamente più alto rispetto a quello di Visa. Tuttavia, la ragione di questa differenza merita di essere sottolineata. Mastercard ammortizza i suoi attivi intangibili molto più rapidamente rispetto a Visa, il che porta a margini operativi più bassi, ma anche a un capitale impiegato inferiore, aumentando così il suo ROCE. In ogni caso, entrambe le aziende godono di una solida posizione competitiva, come dimostrano i loro numeri. Come fa soldi Visa?

Visa è il punto di collegamento dell'intero sistema, connettendo l'acquirente e l'emittente. È un passaggio fondamentale nel processo di pagamento, poiché le informazioni corrette devono essere trasmesse per approvare o rifiutare un pagamento in breve tempo, con un basso tasso di fallimento o pari a zero. Per quanto riguarda le sue fonti di reddito, queste possono essere suddivise in: Servizi: Questi sono i ricavi derivanti dai processi di instradamento delle transazioni e vengono ricevuti anche se la transazione viene instradata al di fuori della rete Visa (ad esempio, verso la rete Mastercard).

Elaborazione dei dati: Vengono ricevuti quando il pagamento viene effettuato tramite la rete Visa, tipicamente tramite VisaNet. Ciò include i ricavi derivanti dall'autorizzazione, liquidazione e pagamento della transazione.

Transazioni internazionali: Sono i ricavi ricevuti da transazioni internazionali e scambi di valute.

Altri ricavi: Questa è una parte molto residuale dei ricavi e viene attribuita a servizi di consulen Tipicamente, l'elaborazione dei dati dipende da una tariffa fissa per ogni transazione, mentre i servizi e le transazioni internazionali dipendono dal volume di denaro. Quali sono i vantaggi competitivi di Visa?

Visa ha tre vantaggi competitivi che le permettono di ottenere rendimenti e margini superiori a quelli del mercato, anche se i primi due sono i più importanti: Effetto rete: Questo avviene quando il valore del tuo ecosistema cresce man mano che il numero di utenti aumenta. In questo senso, è il vantaggio competitivo maggiore di Visa, poiché la sua rete è preziosa grazie al grande numero di commercianti che accettano la sua carta. Tanto che Visa addebita anche per i servizi di instradamento delle transazioni effettuate su un'altra rete. Inoltre, crediamo che questo permetterà a Visa di catturare una porzione significativa dei pagamenti che passano dal contante ad altri mezzi digitali. Ciò consentirà anche a Visa di espandersi in mercati dove opera con una quota di mercato limitata, aumentando i pagamenti incentivati nel breve termine.

Economia di scala: Grazie al grande numero di transazioni che gestisce, i costi fissi sono considerevolmente diluiti e ogni transazione aggiuntiva è altamente redditizia, portando a questi ampi margini grazie alla leva operativa.

Costi di switching: È difficile usare un'altra rete al posto di Visa o Mastercard a causa del rischio che i pagamenti non vengano accettati, delle violazioni di sicurezza o anche della lentezza delle transazioni. Valutazione delle azioni di Visa: Qual è l'obiettivo di prezzo?

I risultati di Visa sono stati solidi, con i ricavi aumentati del 10,3% annualizzato nel periodo 2017-2024 e del 9,4% annualizzato nel periodo 2019-2024, nonostante la pandemia. I suoi margini, nel frattempo, hanno permesso al suo EBIT di crescere del 10% e del 10,6% nell'ultimo periodo riportato, mentre gli utili per azione diluiti sono aumentati rispettivamente del 19,5% e del 12,8%. Tutto questo mentre il suo flusso di cassa libero è aumentato del 15,6% annualizzato e del 10,6% annualizzato, rispettivamente. Queste informazioni, combinate con le opportunità di crescita in segmenti come i pagamenti globali, dove la dimensione del mercato è di circa 200 miliardi di dollari, ci portano a credere che Visa sarà in grado di crescere a un ritmo più veloce rispetto al mercato. In particolare, pensiamo che i ricavi cresceranno a un tasso annualizzato del 13,5%, con un'espansione dei margini e una crescita del tasso annualizzato dell'EBIT del 14,4%. Per valutare le azioni di Visa, abbiamo utilizzato i flussi di cassa scontati e i multipli. Entrambi i metodi ci hanno dato un potenziale ridotto, sebbene positivo. Per il prezzo target finale, abbiamo deciso di ponderare entrambi i metodi, ottenendo un prezzo target per le azioni di Visa di 390,2 $. Questo rappresenta un potenziale rialzo di circa il 16%, mentre il rendimento annualizzato se questo prezzo venisse raggiunto in tre anni sarebbe del 5,2%. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la qualità di Visa ci rende positivi sulla compagnia e crediamo che continuerà a generare valore per gli azionisti.







