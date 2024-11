Super Micro Computer crolla del 24% a causa di risultati e previsioni più deboli 📉

Le azioni del produttore di rack per server Super Micro Computer (SMCI.US) sono in calo del 23% oggi, raggiungendo livelli non visti da maggio 2023, mentre i mercati riflettono sui risultati più deboli, sulle previsioni future sotto pressione e sul rischio di frode con ulteriore incertezza riguardo la quotazione negli indici S&P 500 e Nasdaq. Nonostante le entrate siano state leggermente inferiori alle aspettative, le previsioni per l'EPS e il margine evidenziano una resilienza nell'efficienza operativa. La previsione per il Q2 suggerisce aspettative ancora conservative, probabilmente riflettendo le condizioni di mercato o le tendenze di acquisto dei clienti, ma il focus dell'azienda sul controllo dei costi e sulla gestione della liquidità rimane evidente. Il Consiglio di Amministrazione ha commentato che non sono state rilevate frodi o irregolarità nei documenti finanziari analizzati. L'azienda afferma che la sua relazione con Nvidia è ancora forte e si aspettano ulteriori sviluppi con il debutto del chip AI Blackwell. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ecco i punti salienti e le informazioni del rapporto preliminare sui risultati finanziari per il primo trimestre fiscale FY 2025 (trimestre terminato a settembre 2024): Vendite nette:

Previste nell'intervallo tra 5,9 miliardi e 6,0 miliardi di dollari, al di sotto della previsione precedente di 6,0 miliardi-7,0 miliardi di dollari. Ciò indica una lieve carenza di ricavi, probabilmente influenzata da una domanda più debole del previsto o da un ritardo nei modelli di acquisto dei clienti. Margini:

Margine lordo GAAP e Non-GAAP: Circa 13,3%, riflettendo una gestione costante dei costi.

Adeguamenti Non-GAAP: Include un aggiustamento di 4 milioni di dollari per compensi basati su azioni, a indicare misure proattive nella gestione delle spese operative. Utile netto per azione:

Utile netto GAAP: Stimato tra 0,68 e 0,70 dollari, leggermente al di sopra del valore medio della previsione precedente (0,60-0,77 dollari).

Utile netto Non-GAAP: Stimato tra 0,75 e 0,76 dollari, al di sopra del valore medio della previsione precedente (0,67-0,83 dollari).

Nonostante il calo delle entrate, i risultati dell'EPS superano leggermente le previsioni medie, probabilmente grazie al controllo dei costi o a una gestione efficiente degli asset. Posizione di cassa e debito:

Cassa e equivalenti totali: Circa 2,1 miliardi di dollari con un debito totale di 2,3 miliardi di dollari, di cui 0,6 miliardi di dollari di debito bancario e 1,7 miliardi di dollari in note convertibili.

Il rapporto cassa/debito riflette una posizione altamente indebitata, con la cassa che copre appena sotto le obbligazioni di debito. Questo equilibrio potrebbe influenzare la flessibilità futura, soprattutto se i tassi di interesse aumentano o se la crescita degli utili rallenta. Previsioni più deboli per il Q2 (fiscal 2025, che termina il 31 dicembre 2024):

Vendite nette: Previste tra 5,5 miliardi e 6,1 miliardi di dollari, indicando una possibile debolezza stagionale o una visione cauta sulla domanda a breve termine. Wall Street si aspettava 6,86 miliardi di dollari. Previsione dell'EPS:

Utile netto GAAP: Proiettato tra 0,48 e 0,58 dollari. Gli analisti avevano previsto un EPS di 0,83 dollari.

Utile netto Non-GAAP: Proiettato tra 0,56 e 0,65 dollari, escludendo le spese per compensi basati su azioni (54 milioni di dollari) e altre spese, al netto degli effetti fiscali. Questa previsione implica una possibile pressione sugli utili nel Q2, il che potrebbe indicare l'adozione di strategie di contenimento dei costi. La previsione appare chiaramente più debole rispetto al Q1 2025. Commenti sui problemi di sicurezza:

Il Comitato Speciale ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione a Super Micro, senza fornire ulteriori dettagli o informazioni:

"Il Comitato Speciale ha completato la sua indagine in base a una serie di preoccupazioni iniziali sollevate da EY. Dopo un'indagine di tre mesi condotta dal Consiglio indipendente, l'indagine finora ha rilevato che il Comitato di Audit ha agito in modo indipendente e che non ci sono prove di frode o cattiva condotta da parte della direzione o del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato sta raccomandando una serie di misure correttive per rafforzare la governance interna e le funzioni di supervisione dell'azienda, e si aspetta di consegnare il rapporto completo sul lavoro svolto questa settimana o la prossima. Il Comitato Speciale ha altri lavori in corso, ma si aspetta che vengano completati a breve." Grafico SMCI (intervallo D1) Â Fonte: xStation5

