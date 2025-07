Sussidi Fermi e Mercati sui Massimi

Nuovo Record Bitcoin Richieste di sussidi di disoccupazione riviste in positivo rispetto al dato precedente e dato attuale a ridosso a 1965k, sempre alte ma a ridosso del dato precedente. In pratica un nulla di fatto, nessun peggioramento, nessuna novitá tale da poter pensare ad un peggioramento netto del mercato del lavoro. I mercati azionari proseguono la loro corsa al rialzo con una giornata di fatto chiusa in leggera positivitá sulla maggior parte degli indici.



RICHIESTE SUSSIDI, TUTTO RIMANDATO



Da qui alla prossima riunione Fed abbiamo ancora 2 data release prima della decisione, quest'ultima molto probabilmente vedrá i tassi ancora fermi per via dei dati sul tasso di disoccupazione che di fatto sono usciti molto bene rispetto al resto dei dati del mercato del lavoro, un tasso di disoccupazione addrittura in calo contro ogni aspettativa. Il proseguimento di questa situazione risulta totalmente anomalo, ma di fatto finché non vedremo dei dati in peggioramento non possiamo parlare di crisi del mercato del lavoro se non per alcuni dati sicuramente importanti come i tagli di posti di lavoro rilevati dal report Challenger. Al momento si attende anche l'inflazione Usa che uscirá prossima settimana, dato anch'esso rivisto al rialzo e di conseguenza poco rilevante al momento sui tassi che vedono un 95% degli operatori concordi sui tassi fermi.



MERCATI ANCORA RIALZISTI. ATTENTI AL NIKKEI



Si attende un segnale di stop di questa salita, segnali che potrebbero arrivare principalmente dal Giappone con un Nikkei che sembra propenso a frenare questa salita generalizzata su tutto l'azionario. Al momento la situazione tecnica risulta ancora rialzista sui timeframe lunghi mentre su timeframe daily é proprio il Nikkei a mostrare qualche segno di cedimento a differenza di tutti gli altri mercati mondiali. Dal 27 giugno il Nikkei non registra nuovi massimi e sembra stia formando dei massimi discendenti su base giornaliera, primo segno di cedimento di un indice azionario. Il resto dei mercati prosegue il rialzo con il Nasdaq che é oramai consolidato su una performance del 40% dai minimi di aprile, mentre l'Europa prosegue il suo tentativo di allungo sopra i massimi storici.



BITCOIN MISURA IL RISCHIO



Bitcoin é fortemente rialzista e sembra non voler puntare altri massimi. Siamo a 117k dollari, livelli molto piú elevati rispetto alla zona massimi che questo mercato poteva affrontare come zona di inizio ribasso. Al momento la dinamica dei prezzi é assolutamente rialzista e non vediamo anche in questo caso dei segni di cedimento. Si sale ancora, nessun segnale ribassista, la situazione su questo asset é ancora risk on.







