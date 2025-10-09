Svalutazione del mercato: perché gli investitori cercano rifugio nell'oro

🪙 In questo contesto, l’oro ha riconquistato il suo ruolo di bene rifugio per eccellenza: non può essere stampato, mantiene il suo valore ed è accettato in tutto il mondo.

🏦 Dalla fine del gold standard nel 1971, i governi hanno potuto emettere moneta senza copertura reale, favorendo inflazione e un indebitamento globale record.

Nei mercati finanziari, il cosiddetto “debasement trade” indica una strategia d’investimento volta a proteggere il potere d’acquisto dall’attuale svalutazione della moneta fiat.

L’idea è semplice: quando governi e banche centrali espandono la massa monetaria più rapidamente della crescita dell’economia reale, il valore della valuta diminuisce — e gli asset a offerta limitata, come oro, argento o bitcoin, tendono ad apprezzarsi.

La storia della moneta fiat

Fino al 1971, il sistema monetario internazionale (istituito a Bretton Woods nel 1944) funzionava secondo un gold-dollar standard. Il dollaro statunitense era convertibile in oro a 35 dollari l’oncia, e le altre valute erano ancorate al dollaro. Ciò significava che la quantità di denaro in circolazione era limitata dalle riserve auree del Tesoro USA — in altre parole, non poteva essere stampata all’infinito.

Negli anni ’60, tuttavia, la guerra del Vietnam e i programmi sociali espansivi generarono forti disavanzi fiscali. Gli Stati Uniti iniziarono a emettere più dollari di quanti potessero coprire con l’oro, spingendo diversi Paesi a chiedere la conversione dei propri dollari in oro. Temendo l’esaurimento delle riserve, il presidente Richard Nixon sospese unilateralmente la convertibilità del dollaro in oro il 15 agosto 1971 — un evento noto come “Nixon Shock”.

Questo segnò la nascita della moneta fiat pura e, durante quel decennio, l’oro registrò rendimenti straordinari, mai più eguagliati fino a tempi recenti.

Rendimento annualizzato di oro e S&P 500 per decennio. Fonte: XTB.

Da allora, le banche centrali sono libere di espandere la massa monetaria a piacimento. I cicli di svalutazione, inflazione e bolle speculative sono diventati ricorrenti. Ogni crisi (1987, 2000, 2008, 2020) è stata affrontata con nuove ondate di liquidità, producendo sempre lo stesso schema: crescita accelerata della moneta, aumento del debito e erosione del potere d’acquisto reale.

In questo contesto, gli investitori hanno rivalutato il ruolo del denaro e cercato rifugio in asset che non possono essere “stampati” — principalmente metalli preziosi e criptovalute. Il debasement trade non è tanto una scommessa speculativa, quanto una risposta razionale a un contesto in cui politiche fiscali e monetarie convergono verso un unico esito: la perdita costante del potere d’acquisto delle valute fiat.

Troppa moneta e troppo debito

L’espansione monetaria globale degli ultimi anni è stata la più grande della storia moderna. Dopo la pandemia del 2020, la massa monetaria M2 negli USA è cresciuta di oltre il 40% in soli due anni, mentre il debito globale totale supera ora i 330 trilioni di dollari — più di tre volte il PIL mondiale, secondo Reuters.

Offerta di moneta misurata tramite M2. Fonte: XTB.

Crescita del debito in trilioni di dollari nelle principali economie. Fonte: XTB

I deficit fiscali strutturali e la spesa pubblica finanziata dal debito hanno trasformato le banche centrali in acquirenti permanenti di titoli di Stato. Questo circolo vizioso — deficit, emissione e monetizzazione — mantiene i tassi reali negativi e rende sempre meno conveniente detenere liquidità o strumenti a reddito fisso tradizionali.

Deficit fiscale USA in percentuale del PIL. Fonte: XTB

L’ultima ondata di svalutazione delle valute

Aggiungere instabilità politica e irresponsabilità fiscale a questo contesto crea la tempesta perfetta per spingere gli investitori verso asset alternativi.

Il Giappone affronta rischi di insolvenza, con gravi perdite per i detentori di obbligazioni.

Il Regno Unito è sull’orlo di una crisi del debito.

La Francia è nel caos: due governi caduti in sole quattro settimane.

La Germania , dopo anni di disciplina fiscale, sta ora aumentando il proprio debito di 500 miliardi di euro — e questo è solo l’inizio.

Gli Stati Uniti aumentano il debito del 7% annuo, mentre i rendimenti obbligazionari si aggirano intorno al 4%, garantendo una perdita reale ogni anno, e l’indipendenza di istituzioni pubbliche come la Federal Reserve è sotto pressione politica.

L’oro come bene rifugio

In questo ambiente di liquidità abbondante, instabilità e mancanza di alternative, gli asset a offerta limitata o decentralizzata stanno aumentando di valore — e probabilmente continueranno a farlo. Da secoli, l’oro è il bene rifugio preferito in tempi di incertezza politica ed economica. Il suo valore tangibile, la portabilità e la liquidità globale offrono un senso di sicurezza quando tutto il resto è in crisi.

L’oro ha una storia di rialzi nei periodi di stress del mercato:

Ha superato 1.000 USD/oncia dopo la crisi finanziaria globale.

Ha raggiunto 2.000 USD durante la pandemia di COVID-19.

Ha sfiorato 3.000 USD durante periodi di tensioni commerciali sotto l’amministrazione Trump.

L’aumento ha persino spinto l’oro davanti all’euro come secondo asset di riserva più detenuto al mondo all’inizio di quest’anno.

Rendimento dell’oro nei suoi anni migliori. Fonte: XTB

Negli ultimi 15 anni, le banche centrali sono state acquirenti netti di oro, ma il loro ritmo di accumulo è raddoppiato dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il blocco delle riserve della banca centrale russa da parte dei Paesi occidentali ha mostrato la vulnerabilità delle detenzioni in valuta estera alle sanzioni. Nel 2024, le banche centrali hanno acquistato oltre 1.000 tonnellate di oro per il terzo anno consecutivo, secondo il World Gold Council, e ora detengono circa un quinto di tutto l’oro mai estratto.

Anche gli investitori si sono rivolti all’oro tra tensioni commerciali rinnovate, debito pubblico record e crescenti preoccupazioni sull’indipendenza della Federal Reserve. Gli ETF garantiti da oro hanno raggiunto i livelli di detenzione più alti degli ultimi tre anni a settembre. L’oro funge anche da copertura contro l’inflazione, e in un momento in cui la Fed sembra pronta ad allentare prematuramente la lotta contro l’inflazione — sotto pressione da politiche migratorie, dazi e un dollaro debole — acquisisce nuova importanza. Insieme al crescente rischio di default sovrani, questi fattori potrebbero continuare a spingere al rialzo i prezzi dell’oro.

Può continuare a salire?

Per rispondere, bisogna considerare i fattori che sostengono il trend rialzista dell’oro e se esistono alternative valide. Finora, poche lo sono.

I titoli di Stato hanno perso appeal tra gli investitori che diffidano della gestione fiscale e preferiscono non bloccare il capitale in asset che erodono il potere d’acquisto. Parte di questo denaro si riversa naturalmente sull’oro.

Le azioni continuano a toccare massimi storici, ma la paura di valutazioni eccessive e la concentrazione del mercato spinge gli investitori a guardare lateralmente — verso l’oro — come bene rifugio più sicuro.

Pertanto, la domanda potrebbe non essere se l’oro raggiungerà 5.000 USD/oncia, ma quando. La storia mostra che ogni volta che la moneta viene svalutata, il capitale cerca rifugio in ciò che non può essere stampato.