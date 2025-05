Taglio Tassi Bank of England?

FED "Wait and see" Ieri la Fed lascia i tassi fermi e i mercati riescono a tenere i minimi di giornata come base per proseguire la dinamica settimanale rialzista, oggi é il turno della Bank of England che probabilmente taglierá i tassi di interesse dall'attuale 4,5% al 4,25%. Oggi avremo anche le richieste continue di sussidi di disoccupazione, dato che acquisisce ancor piú rilevanza dopo le parole di Powell nella conferenza stampa di ieri.



POWELL, "WAIT AND SEE"



"Aspettare e vedere", queste le parole di Powell nella conferenza stampa di ieri rispetto a quanto scritto nel comunicato della Fed dove si parla di un outlook incerto per l'economia Usa. L'incertezza potrebbe portare a pressioni inflazionistiche e pressioni sul tasso di disoccupazione che potrebbe aumentare, quest'ultimo il dato piú importante a livello macro per quest'anno. Un aumento della disoccupazione potrebbe portare ad un ribasso dell'inflazione e viceversa, pertanto il sentiment e il comportamento dei consumatori é determinante per il prossimo futuro dell'economia Usa. La Fed guarderá con maggiore attenzione ai dati del lavoro giá al momento precari per via dell'aumento dei tagli di posti di lavoro e l'aumento delle richieste continue di sussidi di disoccupazione, dato che uscirá oggi alle 14:30 e fresco di un record dal post-pandemia. Un peggioramento dei dati occupazionali, o un ribasso dell'inflazione potrebbero portare la Fed a rivedere la politica monetaria giá a giugno.



TAGLIO BANK OF ENGLAND



Atteso il taglio da parte della BoE oggi pomeriggio alle 13:00, un taglio doveroso considerata la situazione attuale. L'inflazione sta tentando di scendere di nuovo, la disoccupazione ha un andamento molto particolare, uno "zig zag" tra massimi e minimi del dato con una tendenza marcatamente rialzista, ora il dato é al 4,4%. Un taglio é quindi doveroso ma, come nel caso della Fed, una diminuzione dell'inflazione accompagnata da un aumento della disoccupazione potrebbero portare ad una politica di taglio tassi aggressiva.



MERCATI ANCORA RIALZISTI? VIX ANCORA ALTO



Le dinamiche di prezzo degli indici azionari rimangono ancora rialziste, con una forte tendenza che sembra voler proseguire. Meritevole di forte attenzione é l'attuale dinamica di recupero che molto probabilmente potrebbe fermarsi a breve per via dei rendimenti conseguiti in poco tempo, come ad esempio la performance del Dax di oltre il 20% in sole 4 settimane, il tutto a ridosso dei massimi storici. I mercati dopo la Fed rimangono rialzisti, a conferma della dinamica settimanale attuale che vede i prezzi ancora puntare verso i massimi. Quindi la situazione vede il test dei massimi, test doverosi per vedere di nuovo qualche impulso ribassista nel corso delle prossime settimane. Per il momento é ancora presto per parlare di inversione al ribasso, serve ancora tempo per strutturare un movimento di ritracciamento. Il Vix rimane ancora alto e chiuso all'interno dei valori del 2022, anno in cui abbiamo visto i mercati essere ribasissti per circa 11 mesi.

VIX: L'area rossa indica l'area di massimo e minimo del Vix nel bear market del 2022 - Fonte: Tradingview - Studio: David Pascucci



