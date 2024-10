Trimestrale Buona per Tesla. Mercati chiudono negativi. Oggi PMI e Sussidi di Disoccupazione

Buona la trimestrale di Tesla che di fatto ha un unico neo, manca le stime dei ricavi ma il titolo sale e arriva a performare il +12% in afterhours. Nel frattempo ieri i mercati hanno visto l'uscita dei dati delle vendite di case esistenti, il dato peggiore da 14 anni a questa parte, mentre oggi sará il turno delle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che usciranno nel pomeriggio. Stamani é il turno dei Pmi in Europa, dati che potrebbero preparare il mercato a quella che sará la reazione del cash Usa ai dati in pre-apertura e della trimestrale di Tesla.



TRIMESTRALE DI TESLA BUONA



Utile per azione a 0,72 dollari contro 0,59 delle stime, dato ottimo non fosse per i ricavi che vengono mancati, parliamo di 25,18 miliardi di dollari di ricavi contro i 25,46. Secondo la relazione trimestrale, aumentano le consegne per i veicoli elettrici, diminuiscono i costi di produzione degli stessi e si prospetta una crescita del comparto energetico. In tutto ció il titolo regge bene l'urto dei ricavi mancati, compensati evidentemente dall'Eps al di sopra del 20% rispetto le attese e il titolo arriva a +12% in afterhours arrivando a toccare i 239,50 dollari per azione. Siamo in attesa dell'apertura del cash per la reazione del mercato.



DATI DI IERI E DI OGGI



Escono ieri i dati delle vendite di case esistenti, dati a dir poco preoccupanti visto il fatto che il dato registrato é il peggiore da 14 anni a questa parte a 3,84 milioni, un calo del -1%. Il settore immobiliare soffre, l'inflazione si é fatta sentire e i prezzi necessitano di scendere affinché il settore si possa riprendere, una situazione che richiede tempo. Oggi usciranno le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che faranno sicuramente da market mover per oggi. Al momento i dati sono previsti in rialzo, sottolineando come il tasso di disoccupazione che abbiamo visto recentemente é solamente un rifiatamento destinato a peggiorare nel corso del prossimo data-release del 1 novembre. Al momento la situazione necessita di un monitoraggio di questi dati con l'ottica di vedere un peggioramento per via dell'andamento di lungo periodo del tasso di disoccupazione, visto al rialzo dall'attuale 4,1%. In mattinata, carellata di dati PMI in Europa, dati che preparano il terreno per i ben piú importanti dati di oggi pomeriggio.



MERCATI DEBOLI ROMPONO I MINIMI SETTIMANALI



Segnaliamo le rotture dei minimi settimanali per la maggior parte degli indici azionari globali, un segnale di debolezza doveroso dopo la direzionalitá spiccatamente rialzista che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane e che ha di fatto spinto agli eccessi tutti gli indici azionari. Nikkei conferma il ribasso strutturale con una potenziale chiusura sui livelli attuali, faticano a scendere Dax e Ftse Mib, gli Usa cedono di piú con il Nasdaq che ieri ha sfiorato una performance negativa del -2% con il forte ribasso di tutti i titoli tech. La situazione tecnica si fa interessante e la potenzialitá di vedere ulteriori ribassi nel corso dei prossimi giorni di trading é sempre piú alta. Al momento la situazione tecnica per oggi vedrá di nuovo il test di questi minimi. Siamo vicini ad un potenziale ritracciamento





Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.