Trimestrale Nvidia. Cosa aspettarsi dal titolo?

Titolo che gravita a ridosso dei minimi del mese di ottobre prima della trimestrale, un ribasso dai massimi dell’ordine del -15% bruciando quindi piú di 700 miliardi di capitalizzazione di mercato in 3 settimane di negoziazione.

Fondamentali Solidi per Nvidia

A livello fondamentale il titolo non ha eguali in termini di crescita del fatturato e di margini sugli utili, infatti tra il 2023 e il 2024 il fatturato é passato da circa 60 miliardi di dollari a 130 miliardi, piú che un raddoppio, il tutto mentre il margine é salito dal 48,85% al 55,85%. Per quanto riguarda quest’anno, proiettando i risultati di Q1 e Q2, il fatturato dovrebbe attestarsi intorno ai 180 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 40% rispetto lo scorso anno. Teoricamente quindi potremmo aspettarci una trimestrale con un fatturato di Q3 al di sopra dei 45 miliardi di dollari, giusto per rimanere in linea con la crescita attuale, ma la stima ufficiale dei ricavi é ben al di sopra questa soglia, si trova infatti a 54 miliardi di dollari.

Quale possibile reazione sui mercati?

Ovviamente l’attenzione si sposta sulla reazione del mercato alla trimestrale. Al di lá dell’esito delle trimestrali, come abbiamo visto anche di recente, a esito non corrisponde movimento, ossia a una buona trimestrale non necessariamente corrisponde un movimento rialzista. Unica cosa che possiamo ipotizzare é l’aumento della volatilitá che solitamente su queste trimestrale vede un +/-8% nelle negoziazioni in afterhours. Considerando come prezzo base 180 dollari, il titolo potrebbe puntare i 195 dollari in positivo e i 168 dollari in negativo



Grafico Nvidia su base settimanale e i livelli di possibile reazione del titolo alla trimestrale -: XStation