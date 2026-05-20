Trimestrale Nvidia: Fatturato Record, battute di netto le stime

Una trimestrale eccezionale come sempre, ricavi che battono di netto le stime di circa 2 miliardi di dollari in piú, crescita come al solito a doppia cifra sia su base trimestrale che su base annuale, numeri che dimostrano quanto sia eccezionale Nvidia. Jensen Huang parla della piú grande rivoluzione umana, parla di fabbriche di Ia e della piú grande espansione infrastrutturale della storia, l'IA attiva che svolge un ruolo produttivo, che genera valore e che scala in aziende e settori. A livello di reportistica é stata aggiunta una novitá sulla trimestrale in quanto ci sará una suddivisione tra Data Center e Edge Computing. Su data center verranno riportati i mercati HyperScale e ACIE, mentre Edge Computing riguarderá i dispositivi per l'IA agentiva e fisica, PC, console, workstation, stazioni base AI-Ran, robotica e automotive. A proposito dell'ultimo settore, nel report si parla di partnership con Hyundai, Kia, Nissan, Byd, Geely e Isuzu per la guida autonoma tramite Nvidia Drive Hyperion. Anche Uber si sta muovendo in tal senso e a quanto pare questo settore avrá una forte influenza dell'IA nel prossimo futuro. A parte questi ultimi sviluppi, Nvidia continua a rappresentare il mondo che sta cambiando e i risultati lo dimostrano ampiamente. Per quanto riguarda la reazione dei mercati, Nvidia scende di circa un -0,5% con un'oscillazione complessiva da massimo a minimo di circa il 5%. Nessuna direzionalitá, si rimane sui livelli di chiusura.



Qui un recap dei principali numeri della trimestrale di questa sera Recap Trimestrale Nvidia FYQ12027 Ricavi Totali: 81,6 miliardi di dollari. Rappresenta un aumento del 20% rispetto al trimestre precedente e un balzo dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato supera nettamente il consensus di Wall Street che si era posizionato nell'intorno dei 78,8 miliardi Utile per Azione (EPS): EPS GAAP: 2,39 dollari per azione diluita (in crescita del 36% su base sequenziale e del 214% anno su anno). EPS Non-GAAP: 1,87 dollari per azione diluita, battendo le aspettative degli analisti fissate a 1,77 dollari. Margine Lordo (Gross Margin): Il margine si conferma a livelli altissimi, attestandosi al 74,9% (GAAP) e al 75,0% (Non-GAAP), perfettamente in linea con la guidance della società. Data Center: Il comparto legato all'infrastruttura IA ha registrato ricavi record per 75,2 miliardi di dollari. Questo dato segna un incremento del 92% rispetto a un anno fa e rappresenta la quasi totalità del fatturato aziendale. La crescita riflette la forte accelerazione degli investimenti da parte dei grandi hyperscaler per la costruzione delle cosiddette fabbriche di intelligenza artificiale. Nuovo Piano di Buyback: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'estensione massiccia del piano di riacquisto di azioni proprie, autorizzando ulteriori 80,0 miliardi di dollari senza scadenza, che si aggiungono ai 38,5 miliardi di spazio rimanente alla fine del trimestre. Dividendo: NVIDIA ha aumentato in modo drastico il dividendo cash trimestrale, portandolo da 0,01 dollari a 0,25 dollari per azione ordinaria. Verrà pagato il 26 giugno 2026 agli azionisti registrati al 4 giugno 2026. Previsione Ricavi: NVIDIA stima per il prossimo trimestre ricavi pari a 91,0 miliardi di dollari (con un margine di oscillazione del 2%). Anche questa proiezione batte il consensus degli analisti che era posizionato a circa 87,3 miliardi, a dimostrazione che la catena di fornitura legata all'architettura Blackwell e ai chip di nuova generazione sta continuando a lavorare a pieno regime.

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