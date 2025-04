Trimestrali: Bene Google, Male Intel

Escono le trimestrali di Google e Intel, due pilastri del settore tecnologico che risultano essere titoli molto presenti nei portafogli degli investitori. Benissimo la trimestrale di Google, male quella di Intel, vediamo insieme i numeri delle due trimestrali



GOOGLE, OTTIMA Ottima la trimestrale di Google che presenta dei numeri in linea con la sua crescita, costante e solida. Fatturato a 90,24 miliardi di dollari, un +12% dagli 80,54 miliardi del Q1 del 2024. Utile operativo a 30,61 miliardi contro i 25,47 miliardi del Q1 2024, in crescita del 33,9%. I ricavi dei Google Services crescono del 10% con una crescita interessante dovuta anche alle subscription, il comparto che cresce di piú. Ricavi di Google Cloud a 12,3 miliardi, in aumento del 28%. L'utile per azione dale del 49% a 2,81 dollari, nel frattempo viene annunciato un aumento del dividendo del 5% a 0,21 dollari per azione.



Il CEO Sundar Pichai attribuisce la crescita allo sviluppo dell'IA e del nuovo modello Gemini 2.5 che a quanto pare sará determinante nel futuro della compagnia. L'attuale crescita di Google, un titolo che presenta inoltre un p/e accettabile poco sotto i 20, risulta essere assolutamente solida, senza alcuna criticitá degna di nota. La trimestrale presentata é ottima, il titolo reagisce bene e sale a quota 170 dollari con un rialzo in afterhours del 5% circa.



INTEL, CRISI ORGANIZZATIVA



Intel presenta dei numeri che denotano una crisi aziendale, soprattutto dal punto di vista della sua struttura, una situazione che richiede interventi importanti. Il fatturato si attesta a 12,7 miliardi, invariato rispetto a Q1 2024. Utile per azione é addirittura negativo, -0,19 mentre l'utile non-gaap si attesta positivo a 0,13. La guidance vede i ricavi per Q2 2025 tra gli 11,2 e i 12,4 miliardi di dollari, inferiori ai dati attuali. Le spese operative per il 2025 si attestano a 17 miliardi mentre per il 2026 a 16 miliardi di dollari.



Lip Bu-Tan, CEO di Intel afferma che si sta lavorando ad una migliore efficienza operativa, il tutto mentre si cerca di riprendere quote di mercato. Si punta a riorganizzare l'azienda al fine di realizzare prodotti eccellenti. Si punterá quindi su una riorganizzazione efficiente della compagnia al fine di ottimizzare lo sviluppo dei prodotti, prodotti che sono giá presenti ma che di fatto non riescono ad esprimere il loro potenziale per via di una situazione aziendale in fase di "ristrutturazione". Il titolo in afterhours perde circa il -5% tornando in area 20,50, un movimento letteralmente speculare a quello di Google. Al momento la situazione di Intel si dimostra difficile, con prospettive di crescita limitate da una struttura aziendale che richiede una migliore riorganizzazione Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.