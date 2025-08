Trimestrali Ottime, Fed e BOJ Ferme

Oggi altri dati del Lavoro USA Una Fed "giustamente" ferma quella che abbiamo visto ieri con Powell che afferma che i dati del mercato del lavoro sono in assoluto i migliori che l'economia Usa sta mostrando, proprio gli stessi dati che presentano moltissime incongruenze. Nel frattempo escono le trimestrali di Meta e Microsoft, semplicemente ottime e senza alcun tipo di criticitá, tutto secondo la prospettiva del proseguimento dei trend dei fatturati degli scorsi trimestri. I mercati rispondono al rialzo, si prosegue con la dinamica attuale.



FED FERMA. DICHIARAZIONI "CONTRADDITTORIE"



Tassi fermi, Fed immobile con i dati che non si muovono verso la possibilitá di un taglio dei tassi. Powell afferma che l'inflazione é ancora alta, il mercato del lavoro é stabile e che al momento i rischi sono su entrambi i fronti. Arriva la contraddizione massima relativa al mercato del lavoro: come é possibile affermare che il mercato del lavoro é sano, solido, ma allo stesso tempo affermare che c'é un rischio di peggioramento? Qual é questo rischio? In questo contesto Powell non chiarisce questo punto. Se per l'inflazione il rischio é di vedere un aumento dei prezzi dovuto ai dazi, per il mercato del lavoro che rischio abbiamo? Abbiamo giá parlato innumerevoli volte dei dati del mercato del lavoro che fanno presagire un forte peggioramento come ad esempio l'andamento delle richieste di sussidi di disoccupazione, i tagli di posti di lavoro del report Challenger, le innumerevoli revisioni dei Nonfarm Payrolls. Vedremo domani cosa ci dirá il dato che é previsto uscire al 4,2%, in leggero rialzo dal 4,1%.



I DATI DI OGGI E LE TRIMESTRALI



Oggi uscirá il report Challenger, poi le richieste di sussidi di disoccupazione e successivamente il Pce. Attenzione al report Challenger in quanto potrebbe riservarci qualche sorpresa dal punto di vista dei tagli di posti di lavoro che potrebbero definitivamente superare i tagli di tutto il 2024. Attenzione anche alle richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto risultano elevate e di conseguenza potrebbero influire negativamente sul tasso di disoccupazione. Stasera le trimestrali di Apple e Amazon potrebbero essere decisive per i trend attuali, il tutto mentre si attende la giornata di domani con il tasso di disoccupazione



META E MICROSOFT ECCEZIONALI



Grandi trimestrali quelle di Microsoft e Meta che di fatto confermano quanto detto nei giorni scorsi, ossia che le trimestrali attuale stanno confermando i trend visti nel corso degli scorsi mesi. In pratica se Meta e Microsoft hanno fatto molto bene nei trimestri scorsi, non ci sarebbe stato motivo di dubitare dei risultati visti nella giornata di ieri e cosí é stato. Risultati sopra le attese, guidance ottime e nessuna criticitá all'orizzonte. La reazione del mercato é stata assolutamente positiva su entrambi i titoli che registranoi performance in afterhours ben al di sopra del +8% per entrambi.



MERCATI ANCORA RIALZISTI



Fino a domani i trend potrebbero risultare quelli visti fino ad ora. Trend rialzista, mercato risk on e stasera trimestrali. Questa tendenza potrebbe proseguire fino ai dati di domani che, qualora dovessero esserci segnali tecnici interessanti, potrebbero cambiare la tendenza per la settimana successiva. Al momento la situazione tecnica é sicuramente volta al rialzo ma ci ritroviamo in una condizione molto particolare che vede delle sovraperformance del mercato azionario molto importanti. I fondamentali iniziano ad essere eccessivamente ottimistici con un Buffett Indicator al 213% e alcuni titoli come Nvidia che capitalizzano 4371 miliardi di dollari.

