ULTIMA ORA: Il rapporto NFP degli Stati Uniti è molto più forte del previsto. L'US100 cerca di cancellare le perdite

Dati sugli US Nonfarm Payrolls:

US Nonfarm Payrolls Attuale: 228k (Previsione: 140k, Precedente: 151k, Revisionato: 117k)

US Private Payrolls Attuale: 209k (Previsione: 135k, Precedente: 140k, Revisionato: 116k)

US Manufacturing Payrolls 1k (Previsione: 0k, Precedente: 10k, Revisionato: 8k)

US Average Earnings YoY: 3.8% (Previsione: 4%, Precedente: 4.0%)

US Average Earnings MoM: 0.3% (Previsione: 0.3%, Precedente: 0.3%)

US Labor Force Participation: 62.5% (Previsione: 62.4%, Precedente: 62.4%)

US Average Workweek Hrs: 34.2 (Previsione: 34.2, Precedente: 34.1)

Il rapporto NFP suggerisce che l'economia degli Stati Uniti e il mercato del lavoro statunitense potrebbero essere ancora in una situazione relativamente positiva. Tuttavia, la situazione per la Federal Reserve degli Stati Uniti rimane complicata. Secondo il BLS degli Stati Uniti, l'aumento dei posti di lavoro nel settore retail riflette parzialmente il ritorno dalle scioperi. I trader riducono le scommesse su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed per maggio, con giugno ora visto come l'inizio probabile dei tagli.

Fonte: xStation5