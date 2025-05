ULTIMA ORA: Verbale della BCE - Lo shock della guerra commerciale spinge la risposta alle emergenze

L’EURUSD guadagna terreno dopo la pubblicazione dei verbali della BCE, nel mezzo di un turbolento mercato storico seguito allo shock tariffario di Trump del 2 aprile. La riunione del 16-17 aprile rivela una banca centrale che risponde a una crisi globale senza precedenti, mentre la disinflazione nell’Eurozona accelera oltre le aspettative. Disinflazione in accelerazione Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Inflazione headline: 2,2% (contro 2,3% precedente), energia in territorio negativo a -1,0%

Inflazione core: forte calo al 2,4% dal 2,6%, i servizi si raffreddano al 3,5%

Moderazione più rapida dei salari: i sondaggi aziendali indicano aspettative per il 2025 in calo al 3,0%

Il mercato prezza un’inflazione sotto il 2% fino al 2025, con un calo all’1,2% entro l’inizio del 2026 Il cambiamento fiscale in Germania La riforma del “freno al debito” libera ingenti spese per difesa e infrastrutture nel prossimo decennio — la BCE ritiene che questo compensi i danni della guerra commerciale e sostenga la crescita a medio termine. Decisione di politica monetaria: taglio assicurativo Riduzione unanime di 25 punti base al tasso sui depositi, portandolo al 2,50%

Eliminata la definizione di politica “restrittiva” — non si dice più che la politica stia diventando “significativamente meno restrittiva”

Alcuni membri avrebbero preferito un taglio di 50 punti base, data l’aumentata probabilità di recessione e l’inasprimento finanziario

Mantenuto un approccio “riunione dopo riunione” in un contesto di “incertezza eccezionale” Forze contrapposte Disinflazionarie nel breve termine: L’incertezza commerciale schiaccia la fiducia Forza dell’euro e crollo delle materie prime Condizioni finanziarie più restrittive nonostante i tagli ai tassi

Rischi inflazionistici nel medio termine: Stimolo fiscale tedesco in arrivo Potenziale ritorsione dell’UE su beni difficili da sostituire Frammentazione delle catene di approvvigionamento che aumenta i costi strutturali

Conclusione La BCE ha fornito un’assicurazione contro gli effetti della guerra commerciale mentre la disinflazione procede più velocemente delle previsioni. La forza dell’euro e il crollo delle materie prime creano un rischio di deflazione nel breve termine, giustificando i tagli nonostante le preoccupazioni per l’inflazione a medio termine dovuta all’espansione fiscale. I mercati si aspettano un tasso terminale intorno all’1,7% entro maggio 2026, seguito dalla ripresa degli aumenti dei tassi man mano che i cambiamenti strutturali rimodellano l’economia. La BCE vede la possibile emergenza di un “nuovo equilibrio globale” — che potrebbe essere una perturbazione temporanea o una frammentazione permanente con un’inflazione strutturale più elevata.

