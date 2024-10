Un blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari?

Il conflitto in Medio Oriente è stato il tema più importante degli ultimi giorni dopo l'escalation avvenuta martedì scorso, quando l'Iran, in risposta all'invasione israeliana del Libano, ha lanciato un attacco missilistico su Tel Aviv. La situazione attuale è di un calmo teso in attesa della risposta di Israele. Netanyahu sembra ricevere forti pressioni per attaccare punti chiave dell'economia iraniana e non si esclude che possa prendere una decisione nelle prossime ore. In questo scenario, uno dei principali punti di attenzione per il mercato è il petrolio, che è stato impattato dalla crescente tensione nella regione. Negli ultimi mesi, il prezzo di un barile ha subito le conseguenze di disaccordi tra i membri dell'OPEC, della caduta della domanda globale e della possibile vittoria di Donald Trump nelle prossime elezioni. Tuttavia, l'instabilità in Medio Oriente ha nuovamente spinto il prezzo del petrolio: dopo l'attacco iraniano di martedì, il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 4%, una tendenza che è continuata il giorno successivo, quando è aumentato di un ulteriore 2%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dietro a questi aumenti si nasconde una paura: un possibile blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei più importanti snodi di trasporto del petrolio nel mondo. Ma quale ruolo gioca questo stretto e come può influenzare il prezzo del petrolio? I prezzi del petrolio Brent sono aumentati di oltre il 6% dall'inizio del conflitto attuale tra Israele e Iran. Storicamente, l'impatto di tali eventi è stato limitato a causa della mancanza di escalation. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di azioni di ritorsione israeliane questo fine settimana, che potrebbero portare a uno shock più ampio nei mercati finanziari. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cos'è lo Stretto di Hormuz?

Lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi marittimi più importanti e strategici al mondo e uno dei nodi più cruciali per il trasporto di petrolio su scala globale. Situato tra Oman e Iran, e lungo solo tre chilometri, questo stretto collega il passaggio marittimo dei paesi del Golfo (Iran, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti) con il Mar Arabico e altre regioni oltre, fungendo da giunzione tra i produttori di petrolio del Medio Oriente e i mercati chiave nell'Asia-Pacifico, in Europa e in Nord America. L'Iran è responsabile di circa 3 milioni di barili al giorno di produzione e 1,7 milioni di barili al giorno di esportazioni. La domanda chiave riguardo al petrolio è se lo Stretto di Hormuz, che gestisce il 20% dell'offerta di petrolio mondiale, sarà bloccato. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per la produzione di petrolio?

Lo Stretto di Hormuz è una delle principali rotte marittime per il commercio a livello globale. Infatti, si stima che questo stretto sia responsabile di circa l'11,1% del commercio marittimo mondiale. Nel caso del petrolio, tuttavia, questa influenza è ancora maggiore. Secondo i dati più recenti dell'AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia), si stima che circa il 30% del commercio totale di petrolio mondiale passi attraverso quest'area, sebbene tra gennaio e ottobre 2023 questa cifra sia salita a quasi il 40%. Secondo i dati dell'Amministrazione Statunitense per le Informazioni Energetiche (EIA), circa 21 milioni di barili di petrolio al giorno sono passati attraverso lo Stretto di Hormuz nel 2022, pari al 21% del consumo globale di liquidi petroliferi. Tra il 2022 e il primo semestre del 2023, il flusso di petrolio attraverso questo canale ha rappresentato oltre un quarto del totale di petrolio scambiato via mare nel mondo. E se si aggiungono i volumi di petrolio, petrolio greggio e condensato che sono passati attraverso lo Stretto di Hormuz tra il 2020 e il 2022, il numero totale di barili supera i 2,4 miliardi di barili al giorno, cifre che evidenziano l'enorme peso che questo enclave ha nel commercio globale di petrolio greggio. Lo Stretto di Hormuz è la principale rotta di esportazione per il petrolio dall'Iran, dall'Arabia Saudita, dall'Iraq, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Kuwait e dal Qatar. Queste esportazioni sono per lo più dirette verso l'Asia, e in particolare verso Cina, Giappone e India, sebbene dopo la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, lo Stretto abbia guadagnato anche peso nelle importazioni europee di petrolio: specificamente, si stima che circa il 5% del flusso di petrolio che passa attraverso lo Stretto di Hormuz sia ora diretto verso l'Europa, equivalente a circa 900.000 barili al giorno. Prima del conflitto russo-ucraino, queste importazioni erano pari a circa 700.000 barili al giorno, il che significa che l'Europa ha aumentato le sue importazioni di petrolio di circa il 25%. Oltre al petrolio, lo Stretto di Hormuz svolge anche un ruolo significativo nel trasporto di altre materie prime, come il propano o il gas naturale. Nel caso del propano, si stima che circa il 31% del commercio mondiale passi attraverso quest'area, mentre nel caso del gas naturale, questa cifra rappresenta circa il 20%. Un blocco in quest'area potrebbe quindi avere conseguenze gravi non solo per il petrolio, che ha già subito i primi aumenti di prezzo, ma anche per il commercio di altre materie prime. Cosa succederebbe se lo Stretto di Hormuz fosse bloccato?

L'Iran ha minacciato di bloccare lo Stretto di Hormuz in diverse occasioni negli ultimi anni, facendo riferimento a questo nel 2011, 2012 e 2016. Tuttavia, ad oggi, lo stretto non è stato oggetto di alcun blocco significativo, eccetto quello del 1984, durante l'apice della guerra Iran-Iraq. Un possibile blocco di Hormuz, tuttavia, potrebbe avere conseguenze molto significative per il commercio globale. Specificamente, si stima che se lo Stretto di Hormuz fosse bloccato, il prezzo del petrolio potrebbe addirittura raggiungere tra circa 150 e 200 dollari. In questo scenario, tuttavia, è difficile prevedere come evolverà il prezzo del petrolio: tutto dipende dalla risposta di Israele all'attacco dell'Iran. Al momento, riteniamo che la possibilità di un allentamento del conflitto sia limitata, anche se abbiamo già visto questo ad aprile e un anno fa a ottobre: la risposta da entrambe le parti è stata limitata, il che ha ridotto i primi aumenti sperimentati dal petrolio greggio. Attualmente, il prezzo del petrolio è di circa 75 dollari al barile, dopo gli aumenti subiti a seguito dell'escalation del conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, c'è la possibilità che il petrolio greggio scenda a 60 dollari, grazie all'aumento della produzione nei paesi OPEC o all'aumento dei veicoli elettrici in Cina. Lo Stretto di Hormuz giocherà un ruolo chiave nel determinare come il petrolio evolverà nei prossimi giorni.

Il rischio di un aumento significativo dei prezzi, date le attuali dinamiche di mercato, è basso. Tuttavia, un blocco dello Stretto di Hormuz cambierebbe le carte in tavola. Sebbene il mercato non sia ancora eccessivamente preoccupato per questo scenario, non si può escludere una sorpresa nel fine settimana. Attualmente, ci sono solo 8 contratti di interesse aperto per l'opzione WTI di ottobre a 100 dollari/barile. Tuttavia, i prezzi di queste opzioni sono saliti ai livelli più alti dalla metà di agosto. Fonte: Bloomberg Finance LP

