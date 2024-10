Un Taglio strano per la BCE. Nvidia fortissima al rialzo

La Bce taglia i tassi e lo fa in modo strano tagliando in modo non omogeneo i tassi di riferimento. I mercati rimangono rialzisti confermando la dinamica di recupero vista nella giornata di mercoledí, il tutto andando a negare quella che era una dinamica settimanale assolutamente ribassista. Fortissimi i titoli tech, primo su tutti Nvidia che riesce ad aggiornare di nuovo la sua market cap portandola a ridosso dei 3000 miliardi di dollari.



UN TAGLIO STRANO



Taglio dei tassi dello 0,25%, questo é quanto scritto all'interno dello specchietto riassuntivo rilasciato dalla Bce all'interno del suo sito, corredato di una sintesi per quanto riguarda quanto detto in conferenza stampa. Il taglio riguarda ovviamente i 3 tassi di riferimento, quello tagliato dello 0,25% é quello relativo ai depositi presso la Bce portato dal 3,75% al 3,5%, ma allo stesso tempo il tasso di rifinanziamento principale é stato portato dal 4,25% al 3,65% mentre quello marginale dal 4,5% al 3,9%. Solitamente il tasso di rifinanziamento principale e quello che viene considerado il vero tasso di interesse e questo é stato tagliato dello 0,6%. Strano per la Bce dare cosí tanta importanza al tasso sui depositi quando é proprio il tasso di rifinanziamento principale ad essere quello piú importante.



LE PROIEZIONI DELLA BCE



Secondo la Bce l'economia europea é in rallentamento ma allo stesso tempo potrebbe riprendersi nel corso della fine dell'anno grazie al taglio dei tassi e alla ripresa del settore dei servizi e all'aumento degli stipendi. Questo aumento degli stipendi dovrebbe portare l'inflazione a rimanere alta in quanto aumenta il potere d'acquisto dei consumatori, pertanto si afferma che l'inflazione potrebbe riprendersi proprio verso la fine dell'anno. Secondo le proiezioni della Bce, l'inflazione ritornerá verso il target a partire dalla seconda metá del prossimo anno, evento difficile da prevedere in quanto l'andamento dell'inflazione risulta essere molto difficile da prevedere e allo stesso tempo risulta essere in un sentiero ribassista che porta ora l'inflazione al 2,2%, giá a ridosso del target previsto.



MERCATI RIALZISTI. NVIDIA DA RECORD



I mercati rimangono fortemente rialzisti e non fanno sconti. I movimenti visti ieri sono stati caratterizzati da ampia volatilita, in special modo il Nasdaq che ha visto ben 3 movimenti in cui in pochi minuti ritraccia di circa 100 punti (ossia -0,5%) per poi riprendersi vigorosamente nei momenti successivi, una volatilitá molto elevata nel breve. A caratterizzare l'andamento positivo dei mercati abbiamo di nuovo i titoli tech che si riprendono con dei fortissimi movimenti rialzisti tra cui spicca quello di Nvidia. Consideriamo il fatto che il 7 settembre Nvidia aveva una market cap di 2520 miliardi di dollari, solamente ieri abbiamo raggiunto i 2920 miliardi vedendo quindi un aumento di circa 400 miliardi di market cap in pochi giorni, un aumento incredibile. Di nuovo mercati molto volatili e di fatto situazione da tenere ancora sotto controllo. Le dinamiche settimanali rimangono ancora ribassiste seppur caratterizzate da movimenti importanti al rialzo.





