US Open: Gli indici faticano a trovare la direzione in apertura, i titoli a piccola capitalizzazione guidano i guadagni 🟢

US500 guadagna lo 0,10%

US2000 guadagna l'1,30% a 2.300 punti

Il dollaro rimane forte Morgan Stanley guadagna il 7% all'apertura dopo i risultati trimestrali

All'inizio della sessione cash statunitense, gli indici aprono senza una direzione chiara, tranne l'indice US2000 (Russell 2000). Il sentiment positivo tra le aziende a bassa capitalizzazione può essere attribuito alla crescente fiducia degli investitori in uno scenario di "atterraggio morbido"—un ritorno dei tassi di interesse a livelli più bassi senza scatenare una recessione economica. Inoltre, il sentiment è rafforzato dai risultati trimestrali molto forti di Morgan Stanley, che guadagna oltre il 7% all'apertura della sessione cash. US2000 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Al momento della pubblicazione, l'indice è già salito dell'1,40% a 2.300 punti. Questo è un livello di resistenza importante e il confine superiore del canale di consolidamento. Questi livelli sono stati testati tre volte da luglio 2024, e ogni volta abbiamo osservato un ritorno alle discese e una correzione più profonda. Se i rialzisti riusciranno a rompere definitivamente la zona dei 2.300 punti questa volta, possiamo aspettarci una continuazione del trend rialzista.

Fonte: xStation 5 Notizie aziendali

Morgan Stanley (MS.US) guadagna quasi il 7% dopo risultati trimestrali migliori del previsto per il Q3 2024, riportando un aumento del 32% dell'utile a 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,88 dollari per azione, rispetto a una stima di 1,58 dollari. I ricavi sono aumentati del 16% a 15,38 miliardi di dollari, superando la previsione di 14,41 miliardi. Tutte le principali divisioni hanno performato bene, con i ricavi della gestione patrimoniale in crescita del 14% e i ricavi della banca d'investimento in aumento del 56%.  J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US) guadagna il 4,80% dopo aver battuto le stime sugli utili del Q3, nonostante una diminuzione dei ricavi del 2,8% rispetto all'anno precedente. I principali fattori di crescita sono stati l'espansione del segmento JBI e un aumento dei ricavi per carico nell'ICS. Escludendo i sovrapprezzi sul carburante, la diminuzione dei ricavi è stata inferiore all'1%. U.S. Bancorp (USB.US) apre con un rialzo del 4,75% dopo risultati del Q3 migliori delle aspettative, trainati dalla crescita del reddito netto da interessi. La banca ha mantenuto una previsione stabile per il Q4 e ha confermato le sue previsioni annuali per il reddito netto da interessi e il reddito non da interessi rettificato. United Airlines (UAL.US) è salita del 9,80% dopo aver superato le aspettative per il Q3 e aver annunciato un programma di riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di dollari. La compagnia ha previsto utili per il Q4 tra 2,50 e 3,00 dollari per azione, significativamente superiori rispetto all'anno precedente. ASML (ASML.US) è scesa di oltre il 4,70% dopo aver riportato prenotazioni del Q3 inferiori alle aspettative, con una diminuzione sequenziale del 53%. Nonostante solidi ricavi netti e utili per il Q3, le preoccupazioni riguardo ai ricavi del 2025 a causa dei controlli sulle esportazioni hanno contribuito al calo. Interactive Brokers (IBKR.US) è scesa del 3,24% dopo risultati misti nel Q3. Sebbene i ricavi siano aumentati del 20% rispetto all'anno precedente, il margine di interesse netto è diminuito, contribuendo al calo delle azioni. Novavax (NVAX.US) è crollata di quasi il 16,40% dopo che la FDA ha imposto una sospensione clinica sui suoi studi sui vaccini contro il COVID-19 e l'influenza, citando preoccupazioni per la sicurezza dopo che un partecipante alla sperimentazione ha sviluppato neuropatia motoria.  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.