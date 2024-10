US Open: gli indici guadagnano grazie al calo dell’inflazione PCE 🎯

Le aziende a piccola capitalizzazione guadagnano di più Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'US500 rimane sopra i 5800 punti.

Il dollaro sta perdendo significativamente, con l'USDIDX che scende sotto i 100 punti.

I rendimenti obbligazionari stanno calando. I dati più bassi sul PCE stanno alimentando i guadagni nel mercato azionario, con le aziende a piccola capitalizzazione dell'indice US2000 che guidano il rally. Un sentiment migliorato nei beni rischiosi è sostenuto anche dal dollaro in indebolimento, che ha avuto difficoltà a mantenere il livello di 100 punti per diversi giorni. Al momento della pubblicazione, l'indice USDIDX è sceso dello 0,40% a 99,9000 punti. I rendimenti obbligazionari stanno anche subendo un forte calo, con i rendimenti a 10 anni e a 2 anni che scendono rispettivamente al 3,75% e al 3,59%. L'indice del dollaro si trova al limite inferiore di un canale di consolidamento che dura quasi da 3 anni. Una rottura sostenuta al di sotto della zona dei 100 punti potrebbe segnalare ulteriori cali. Di conseguenza, un dollaro più economico dovrebbe continuare a supportare i mercati azionari e delle criptovalute.  Fonte: xStation 5 La domanda di acquisto nel mercato è sostenuta da letture di inflazione più basse pubblicate alle 14:30. La misura dell'inflazione PCE è favorita dalla Fed perché considera un paniere più ampio di beni, e i pesi dei singoli prodotti vengono aggiornati regolarmente in base alle necessità . Di conseguenza, ciò significa che l'inflazione PCE è in grado di riflettere meglio le attuali pressioni inflazionistiche. Letture più basse sostengono la speculazione su un taglio di 50 punti base nella riunione di novembre. Al momento della pubblicazione, le possibilità di un tale movimento sono del 54% rispetto al 46% per un taglio di 25 punti base. US2000

L'indice delle piccole capitalizzazioni guadagna lo 0,70% oggi, raggiungendo i 2250 punti. Tuttavia, nel lungo termine, rispetto all'indice US500, l'indice delle piccole capitalizzazioni sta chiaramente sottoperformando. Ha ancora bisogno del 9% per raggiungere un nuovo massimo storico (ATH) a 2450 punti.

Fonte: xStation 5 Le azioni di Bristol-Myers Squibb (BMY.US) sono aumentate del 2,6% dopo che la FDA ha approvato il suo nuovo trattamento per la schizofrenia, Cobenfy, sviluppato attraverso l'acquisizione da 14 miliardi di dollari di Karuna Therapeutics. Questo farmaco rappresenta un importante progresso nel trattamento della schizofrenia, mirato ai recettori colinergici piuttosto che ai tradizionali recettori della dopamina. Le azioni di BlackBerry (BB.US) sono diminuite di oltre il 7,5% nonostante abbiano superato le aspettative per il secondo trimestre fiscale e abbiano aumentato le previsioni per l'anno fiscale 2025, poiché la sua previsione di fatturato per il terzo trimestre fiscale è risultata inferiore alle stime di consenso, proiettando 150 milioni di dollari al punto medio, al di sotto dei 155 milioni di dollari attesi. L'azienda ha anche leggermente modificato le sue previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2025, ora aspettandosi tra 591 milioni e 616 milioni di dollari. Cassava Sciences (SAVA.US) è diminuita del 13,30% dopo un accordo con la SEC riguardo a "affermazioni fuorvianti" relative a una sperimentazione clinica sull'Alzheimer. Il fondatore dell'azienda e il suo ex CEO, insieme a un ex dirigente, pagheranno oltre 40 milioni di dollari in sanzioni. Nonostante ciò, Cassava mantiene la sua prospettiva di riserve di liquidità per la fine del 2024 tra 117 milioni e 127 milioni di dollari, con un utilizzo di liquidità netta per le operazioni previsto tra 80 milioni e 90 milioni di dollari nella seconda metà del 2024.  Â

