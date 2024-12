US Open: Gli indici guadagnano leggermente all'apertura della sessione cash 📌

Gli indici salgono di circa lo 0,20% all'apertura della sessione

Il dollaro continua a scendere, scivolando sotto i 106 punti

I rendimenti obbligazionari sono anch'essi in calo Gli indici statunitensi hanno aperto con lievi guadagni nella sessione cash, dopo la pausa di ieri per il Giorno del Ringraziamento. I titoli tecnologici dell'indice US100 hanno registrato i guadagni più significativi, con un aumento dello 0,80% a 20.900 punti. L'indice US500 è salito dello 0,45% a 6.025 punti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Un miglioramento del sentiment si nota particolarmente nel settore dei semiconduttori. Nvidia (NVDA.US) registra un rialzo del 3,4%, mentre TSM (TSMC.US) guadagna il 3,3%. Anche il settore IT sta performando bene, ad eccezione di Microsoft (MSFT.US), che scende dello 0,7%. Fonte: xStation 5 US100

L'indice tecnologico US100 guida i guadagni oggi, avvicinandosi nuovamente al livello di 21.000 punti. La recente correzione si è fermata nella fascia compresa tra 20.500 e 20.600 punti. Attualmente, per i rialzisti, la zona di resistenza chiave rimane sopra i 21.000 punti.

Fonte: xStation 5 Punti salienti: La SEC statunitense ha approvato il primo mercato azionario domestico a operare quasi ininterrottamente, con un'attività di 23 ore al giorno per cinque giorni a settimana. Promosso dal miliardario degli hedge fund Steve Cohen, il 24X National Exchange ha dato slancio alle azioni dei broker, con Robinhood in rialzo del 2,9%, Charles Schwab in crescita dello 0,4% e Interactive Brokers che guadagna lo 0,3%.

I titoli del settore retail hanno attirato l'attenzione grazie alla forte attività di shopping del Black Friday, sostenuta da un'inflazione in calo, tassi d'interesse più bassi e l'entusiasmo per le festività . La National Retail Federation prevede che 183,4 milioni di persone faranno acquisti online e in negozio tra il Giorno del Ringraziamento e il Cyber Monday. Grandi rivenditori come Walmart e Target sono ben posizionati per beneficiare dell'aumento della spesa dei consumatori. Notizie aziendali: Microsoft (MSFT.US) segna un calo dello 0,70% dopo le notizie di Bloomberg secondo cui la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha avviato un'ampia indagine antitrust sull'azienda. L'inchiesta si concentra sulle pratiche commerciali di Microsoft nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale. Wedbush Securities ha minimizzato le preoccupazioni, suggerendo che l'indagine potrebbe non intensificarsi, soprattutto se la presidente della FTC Lina Khan dovesse dimettersi sotto una possibile amministrazione Trump.  Miniso (MNSO.US) ha guadagnato il 3,40% nonostante l’azienda abbia registrato la crescita trimestrale dei ricavi più lenta dell’anno. I ricavi del terzo trimestre hanno raggiunto 4,52 miliardi di RMB (624,1 milioni di dollari), con un aumento del 19,3% su base annua, ma in calo rispetto al +24,1% del secondo trimestre e al +26% del primo trimestre.

