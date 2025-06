US OPEN: i dati economici più deboli alimentano le aspettative di tagli ai tassi (04.06.2025)

Gli investitori di Wall Street si mostrano cautamente ottimisti, reagendo a un mix di dati economici più deboli del previsto e al rinnovato ottimismo su due potenziali tagli dei tassi d’interesse entro la fine del 2025. Gli indici a grande capitalizzazione sono in territorio positivo (S&P500: +0,18%, Nasdaq: +0,2%, DJIA: +0,2%), mentre i titoli a piccola capitalizzazione sottoperformano a causa delle prospettive scoraggianti emerse dagli ultimi rapporti ISM (Russell 2000: -0,13%). A rafforzare il clima di cautela, il rapporto ADP sull’occupazione ha evidenziato un netto rallentamento nella creazione di posti di lavoro. A maggio sono stati aggiunti solo 37.000 nuovi impieghi nel settore privato, ben al di sotto delle attese di 110.000 e quasi il 50% in meno rispetto al dato di aprile. Questo indica un indebolimento dell’attività di assunzione in un contesto di crescita economica incerta. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nel frattempo, anche l’indice ISM dei servizi ha segnalato un’economia in raffreddamento. A maggio l’indice è sceso a 49,9, al di sotto delle attese (52), indicando una contrazione nel settore dei servizi. Le pressioni sui prezzi continuano ad aumentare, in gran parte a causa delle incertezze legate all’introduzione di nuove tariffe doganali. Nel complesso, questi dati hanno rafforzato le aspettative di mercato su un possibile intervento della Federal Reserve con tagli dei tassi d’interesse per evitare una potenziale recessione. Questo sentiment è riflesso anche nel mercato obbligazionario, dove il rendimento del Treasury decennale statunitense è sceso dell’1,6%. US2000 (D1)

Oggi i titoli a piccola capitalizzazione sono sotto pressione, trascinati al ribasso dai deludenti dati ISM. Il Russell 2000 si distingue come l’unico tra i principali indici in territorio negativo, riflettendo le preoccupazioni degli investitori riguardo alle prospettive economiche per le imprese di dimensioni minori. Nonostante un inizio di giornata positivo, l’indice non è riuscito a mantenere i guadagni, scivolando nuovamente verso l’area dei 2.100 punti — una resistenza chiave già testata a fine marzo e a metà maggio. Le persistenti pressioni sui prezzi alla produzione e l’incertezza legata alle tariffe stanno gravando in modo significativo sulle piccole imprese. Questi ostacoli si riflettono anche dal punto di vista tecnico, con le medie mobili esponenziali (EMA) dell’indice che iniziano ad appiattirsi — un segnale di perdita di slancio. Source: xStation5 Notizie aziendali: AnaptysBio: Le azioni perdono il 12% nonostante i guadagni nel pre-market, sostenuti dalla notizia che i dati dello studio di Fase 2b hanno mostrato che il farmaco rosnilimab ha ottenuto un'efficacia simile a quella degli inibitori JAK nei pazienti con artrite reumatoide da moderata a severa. I pazienti hanno raggiunto una bassa attività della malattia, remissione secondo l’indice CDAI e risposte ACR70 in sei mesi, con effetti che si sono protratti per due mesi dopo l’interruzione del trattamento. Chart Industries (GTLS.US) e Flowserve (FLS.US): Le due aziende hanno annunciato una fusione interamente in azioni, che valuta la società combinata circa 19 miliardi di dollari. Gli azionisti di Chart riceveranno 3,165 azioni Flowserve per ogni azione posseduta e deterranno il 53,5% della nuova entità. L'accordo prevede sinergie per 300 milioni di dollari e un impatto positivo sull’utile per azione già nel primo anno. La chiusura è prevista per il quarto trimestre, ma al momento entrambi i titoli perdono circa il 4%. Couchbase: Il titolo guadagna il 4,3% nonostante un outlook prudente per il secondo trimestre. I risultati del primo trimestre sono stati solidi: i ricavi ricorrenti annuali sono cresciuti del 21%, raggiungendo i 252,1 milioni di dollari, superando le stime grazie all’adozione del cloud Capella e a nuove partnership strategiche. Sebbene utili e ricavi abbiano battuto le attese, le previsioni caute per il Q2 riflettono un atteggiamento prudente nel contesto macroeconomico attuale. Guidewire (GWRE.US): Le azioni volano del 19% dopo l’aumento della guidance sui ricavi annuali, sopra le attese, sostenuto da una solida esecuzione nella migrazione al cloud, nuovi contratti e una buona gestione dei costi. I ricavi del terzo trimestre sono saliti del 22% su base annua a 293,5 milioni di dollari, con un utile per azione rettificato di 88 centesimi, quasi il doppio rispetto ai 46 centesimi attesi. Gli analisti hanno elogiato la crescita della quota di mercato tra i grandi assicuratori e hanno alzato i target di prezzo, sostenuti da un solido pipeline commerciale. Hewlett Packard Enterprise (HPE.US): Il titolo sale dello 0,3% dopo risultati trimestrali superiori alle attese, grazie a una crescita generalizzata. I ricavi sono aumentati del 5,9% a 7,63 miliardi di dollari, trainati da Server (+5,6%), Hybrid Cloud (+13%) e Intelligent Edge (+7%). L’azienda ha rivisto al rialzo la parte bassa della guidance annuale sugli utili per azione e prevede una crescita dei ricavi del 7–9% a cambi costanti. Nonostante i ricavi legati all’AI siano ancora contenuti e la guidance sia mista, gli analisti hanno evidenziato una migliore esecuzione nel segmento server e solidi margini, con un EPS di 0,38 dollari contro i 0,33 attesi. Snowflake (SNOW.US): Le azioni guadagnano lo 0,5% nel pre-market dopo l’evento “Summit”, in cui è stata presentata una roadmap di prodotto incentrata sull’intelligenza artificiale, con miglioramenti nell’analisi dei dati, supporto per carichi di lavoro non strutturati e capacità AI potenziate. Gli analisti hanno notato un forte interesse da parte delle imprese, strategie di vendita più snelle e una crescita nelle assunzioni, interpretati come segnali di crescita sostenibile. Il giudizio è stato positivo sull’intero ciclo di investimento nel settore dei dati.

