US OPEN: Il mercato si consolida vicino al picco

Il discorso di ieri del presidente della Fed, Jerome Powell, ha raffreddato il sentiment degli investitori. Le sue osservazioni secondo cui i prezzi degli asset sono “relativamente alti” e che la banca centrale sarà prudente con ulteriori tagli dei tassi hanno spinto gli indici in ribasso. Di conseguenza, S&P 500, Nasdaq e Dow hanno chiuso la seduta in leggero calo. Tuttavia, oggi il mercato sta cercando di recuperare parte delle perdite, con i futures in lieve rialzo in apertura, ma senza riuscire a mantenere la crescita.

I mercati stanno ancora analizzando i commenti di ieri di Powell e di altri membri della Fed, che hanno ricordato agli investitori l’approccio cauto della banca centrale rispetto a nuovi allentamenti di politica monetaria. Di conseguenza, il sentiment resta volatile e i partecipanti al mercato sono in attesa di ulteriori stimoli, sia dai nuovi dati macroeconomici in uscita questa settimana, sia da quelli previsti per la prossima. Saranno proprio questi ultimi a poter orientare i futuri movimenti degli indici e le aspettative sulle prossime decisioni della Fed.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Oggi i settori immobiliare, sanitario e tecnologico stanno chiaramente perdendo terreno. A sostenere gli indici sono invece le società minerarie e quelle di beni di consumo.

Dati macroeconomici:

Oggi alle 16:00 sono stati pubblicati i dati sulle vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti:

Vendite di nuove abitazioni a settembre: 800k (Atteso: 650k, Precedente: 652k)

Il dato odierno sulle vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti ha sorpreso il mercato. La domanda immobiliare rimane elevata nonostante i mutui ancora costosi. Questo è un segnale che i consumatori mantengono una posizione finanziaria relativamente solida e che l’economia continua a mostrare resilienza.

Un risultato così forte potrebbe però rafforzare i timori di pressioni inflazionistiche persistenti e mettere in dubbio ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed, con un impatto potenzialmente negativo sui mercati ma favorevole al dollaro.

US500 (D1)

Fonte: xStation

L’indice è uscito dal precedente canale rialzista verso l’alto e ne ha formato un altro, più ripido. Considerando l’indicatore RSI in zona di “ipercomprato”, i compratori potrebbero avere difficoltà a mantenere il ritmo. In caso di rottura al ribasso del nuovo canale, è possibile un test del supporto intorno a 6.660 dollari. Se anche questo livello dovesse essere violato, lo scenario più probabile è una fase di consolidamento intorno a 6.500 dollari.

