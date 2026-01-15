US Open: l'ottimismo guida gli indici di Wall Street📈

Gli indici statunitensi aprono la seduta odierna in rialzo, con i futures su Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average e Russell 2000 che registrano guadagni consistenti. I solidi risultati del colosso taiwanese dei chip per l’intelligenza artificiale TSMC (TSM.US) hanno trainato il comparto tecnologico, rimettendo in moto la “macchina dell’ottimismo di mercato”. I futures sul Nasdaq (US100) salgono di oltre l’1% nelle prime fasi della sessione USA.

I movimenti nel segmento dei semiconduttori sono particolarmente marcati, coinvolgendo sia l’europea ASML sia società statunitensi come Nvidia, AMD, Lam Research e KLA Corp (KLAC.US). In particolare, KLA registra un balzo significativo di circa l’8% dopo un upgrade da parte di Wells Fargo, sostenuto dalla roadmap a 2 nm e dal ciclo dell’high-performance computing (HPC).

Fonte: xStation5

I titoli dei semiconduttori e il settore finanziario stanno sostenendo i guadagni azionari di oggi. Fonte: xStation5

Company news

Nvidia detta il ritmo tra le “Magnificent Seven”

Dopo i solidi risultati e la guidance positiva di TSMC, trainati dalla domanda legata all’intelligenza artificiale, Nvidia (NVDA) sale del +2%, Amazon (AMZN) dell’+1%, Tesla (TSLA) del +0,5%, mentre Alphabet (GOOGL) resta indietro, perdendo lo -0,5%. Le azioni di Microsoft e Apple registrano lievi rialzi.

Amplitude (AMPL) avanza del 5,7% dopo che Morgan Stanley ha migliorato il giudizio sul titolo da equal-weight a overweight.

Applied Materials (AMAT) guadagna il 2,1% dopo un upgrade analogo da parte di Barclays, da equal-weight a overweight. Il titolo beneficia anche di un contesto di domanda più solido, dopo che TSMC ha fissato un target di capex per il 2026 più ambizioso, interpretato dal mercato come un segnale di forte domanda di chip legata all’AI.

I titoli del comparto delle apparecchiature per semiconduttori sono chiaramente in rialzo nel pre-market USA: Lam Research (LRCX) +8,2% e Teradyne (TER) +4,1%. Il contesto è simile: il target di spesa 2026 di TSMC è risultato superiore alle attese, rafforzando la fiducia degli investitori nella solidità del boom dell’AI.

Clearway Energy (CWEN) sale del 7,5% dopo aver annunciato un pacchetto di contratti di acquisto di energia (PPA) con Google per 1,17 GW in Missouri, Texas e West Virginia.

Coinbase (COIN) perde l’1,1% dopo che la Commissione bancaria del Senato USA ha rinviato il dibattito sulla struttura del mercato crypto, mentre Coinbase ha ritirato il proprio supporto a una proposta di legge sui limiti alle ricompense delle stablecoin.

Disc Medicine (IRON) cede il 7,1% dopo indiscrezioni secondo cui la FDA avrebbe ritardato la revisione di un trattamento sperimentale per una rara patologia del sangue, parte di un programma di voucher accelerato (fonte Reuters).

Goldman Sachs (GS) guadagna il 2,3% dopo la trimestrale: i ricavi da FICC e trading del 4° trimestre hanno superato la media delle stime degli analisti.

Millicom (TIGO) sale del 3% dopo che UBS ha migliorato il rating da neutral a buy, citando una valutazione interessante e potenziali benefici dal consolidamento, che potrebbero sostenere crescita e ritorni di cassa.

Morgan Stanley (MS) scende dell’1% nonostante ricavi del wealth management nel 4° trimestre superiori al consenso; gli investitori sembrano aver valutato con maggiore cautela altre parti del report.

Penumbra (PEN) balza del 13% dopo che Boston Scientific ha accettato di acquisire la società con un’operazione cash-and-stock che la valuta circa 14,5 miliardi di dollari.

Samsara (IOT) avanza del 2,6% nel pre-market dopo che BNP Paribas ha migliorato il rating da neutral a outperform, citando una domanda più solida.

Sandisk (SNDK) guadagna il 4,1% dopo che Benchmark ha alzato il target price da 260 a 450 dollari. Gli analisti sottolineano che, anche dopo il forte rally, “la storia resta valida” e poggia su diversi pilastri solidi.

Southwest Gas Holdings (SWX) sale dell’1,4% dopo l’upgrade di Citi da neutral a buy, motivato da un’accelerazione della crescita dell’EPS.

Talen Energy (TLN) balza dell’11% dopo aver firmato accordi per l’acquisto di tre centrali elettriche a gas da Energy Capital Partners per 3,45 miliardi di dollari. L’operazione incrementa il portafoglio di capacità di generazione di circa 2,6 GW.

BlackRock tocca nuovi record

Le azioni di BlackRock, il più grande asset manager al mondo, salgono del 2,2% dopo la pubblicazione dei risultati. L’EPS rettificato e i flussi netti hanno superato nettamente le aspettative di mercato. BlackRock ha raggiunto un nuovo record storico di dimensioni, con masse in gestione (AUM) salite a 14,04 trilioni di dollari, evidenziando quanto la società benefici dell’attuale fase di rialzo delle valutazioni degli asset.

L’aumento degli AUM è stato guidato in larga parte dal rally azionario del 4° trimestre, sostenuto da:

entusiasmo per l’AI

allentamento delle pressioni sui tassi

crescita economica statunitense relativamente stabile

I risultati hanno superato le attese di Wall Street e la reazione del mercato è stata immediata: le azioni BlackRock sono salite di circa +2,5% nel pre-market, segnalando l’apprezzamento degli investitori sia per la scala dei ricavi sia per la qualità dei flussi. I ricavi sono aumentati a 7,0 miliardi di dollari da 5,68 miliardi su base annua, battendo il consenso di 6,69 miliardi. Per BlackRock questo è rilevante perché la maggior parte dei ricavi è calcolata come percentuale degli AUM: l’aumento delle masse agisce quindi come leva operativa.

L’EPS ha nettamente superato le previsioni: 13,16 dollari contro attese intorno a 12,21, segnalando che la crescita dei ricavi si sta traducendo in risultati netti in modo più efficiente del previsto.

L’utile netto rettificato è salito a 2,18 miliardi di dollari da 1,87 miliardi dell’anno precedente, indicando un trimestre di forte redditività nonostante l’aumento dei costi.

I costi sono cresciuti in modo significativo: 5,35 miliardi contro 3,6 miliardi su base annua, ponendo un tema chiave per il futuro. A questi livelli dimensionali, gli investimenti in crescita ed espansione possono risultare “costosi” e il mercato monitorerà attentamente se la maggiore spesa porterà benefici duraturi.

I flussi nei prodotti azionari sono rimasti sostanzialmente stabili su base annua: 126,05 miliardi contro 126,57 miliardi dell’anno precedente. Può sembrare poco dinamico, ma a questa scala la stabilità stessa è un segnale di forza.

I flussi nel reddito fisso sono stati molto robusti: 83,77 miliardi nel trimestre, che Reuters collega a una Fed più accomodante e a un mercato del lavoro in raffreddamento. Questo è un punto importante, poiché indica che BlackRock sta beneficiando della rotazione degli investitori verso le obbligazioni.

I flussi netti complessivi di lungo termine hanno raggiunto circa 267,8 miliardi di dollari, con gli ETF ancora una volta come principale motore. Questo è il punto chiave: BlackRock è strutturalmente posizionata per vincere quando il capitale torna verso strategie passive e a basso costo.

La società ha inoltre registrato flussi netti annui record pari a 698,26 miliardi di dollari, rafforzando l’immagine di BlackRock come la più grande macchina di raccolta di capitali al mondo.

ETF: commissioni basse, scala enorme

Gli ETF restano il motore centrale della crescita organica di BlackRock, anche se con margini unitari più contenuti. Il meccanismo è semplice: le commissioni più basse sono compensate da una scala enorme e dall’effetto rete di iShares.

Il trend verso il passivo non mostra segni di rallentamento. Gli investitori continuano a cercare diversificazione a basso costo e la narrativa dell’“ETF come prodotto di investimento predefinito” si rafforza nel tempo.

Performance fee: il mercato torna a pagare i risultati

Le commissioni di performance sono aumentate del 67% a 754 milioni di dollari, indicando che la società ha beneficiato non solo dell’aumento degli AUM e delle commissioni base, ma anche delle buone performance di strategie che includono componenti di success fee.

Si tratta di un’ulteriore voce di ricavi, non sempre ripetibile, ma potenzialmente molto redditizia.

“Private market play”: BlackRock punta a ricavi a più alto margine

BlackRock sta diversificando sempre più verso prodotti a commissioni più elevate, una scelta logica in un contesto di crescente competizione sui costi negli ETF. La società sta puntando maggiormente su:

mercati privati

real estate

infrastrutture

asset legati all’AI (data center, infrastrutture energetiche)

Questa direzione è accrescitiva per i margini, poiché gli asset privati generano in genere commissioni più elevate rispetto agli ETF. In altre parole, BlackRock sta costruendo una “sala da pranzo di fascia alta” accanto a una “mensa ETF” molto ampia ma a margini più bassi.

I flussi nei mercati privati sono stati pari a 12,71 miliardi di dollari nel trimestre. La scala è ancora lontana da quella degli ETF, ma il trend è chiaro: la società sta costruendo gradualmente un secondo pilastro. L’obiettivo è ambizioso: 400 miliardi di dollari di raccolta cumulata entro il 2030, a conferma che i mercati privati non sono visti come un’aggiunta marginale, ma come una futura fonte primaria di margini e ricavi più stabili. Particolarmente interessante è il piano di integrare asset privati nei programmi pensionistici, aprendo potenzialmente l’accesso a un enorme bacino di capitali di lungo periodo.

BlackRock – azioni (intervallo D1)

Fonte: xStation5