US OPEN: le cattive notizie sono buone notizie

Le borse statunitensi hanno iniziato la giornata con una nota leggermente positiva – oggi registrano anch’esse lievi guadagni. Gli investitori restano cauti, concentrandosi sui prossimi dati chiave sull’inflazione e sui risultati di Oracle. L’US500 è in rialzo dello 0,2% in apertura, mentre l’US100 sale dello 0,1%.

Dopo la chiusura di ieri, il Nasdaq ha segnato un nuovo record. Gli indici continuano la loro tendenza al rialzo, trainati dalla forte domanda per le società tecnologiche e di intelligenza artificiale (AI). La crescita dei mercati globali è sostenuta dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed, spinte da dati occupazionali più deboli, che hanno fatto scendere i rendimenti obbligazionari, mentre il dollaro si è indebolito raggiungendo il livello più basso da circa sette settimane. Nel frattempo, l’oro ha raggiunto nuovi massimi.

In vista delle prossime letture di CPI e PPI, gli investitori monitoreranno attentamente i segnali sulle prossime decisioni della Fed – in particolare se dati deboli confermeranno lo scenario di tagli dei tassi entro la fine dell’anno. Il mercato attende anche una revisione dei dati occupazionali, che si prevede sarà record e al ribasso.

US500 (D1)

Fonte: Xstation

Gli acquirenti continuano a mostrare forza sul grafico. La recente correzione è stata rapidamente e completamente recuperata, riprendendo il trend rialzista senza particolari difficoltà. Il prezzo è tornato sopra il limite inferiore del canale di tendenza rialzista e attualmente si avvicina all’area dell’ultimo ATH, che rappresenta al momento l’unica resistenza evidente per il prezzo. In caso di rallentamento della crescita e/o di ribassi, è altamente probabile una transizione verso una fase di consolidamento, i cui limiti sarebbero tra l’ultimo ATH e il forte supporto intorno ai 6.300 dollari.

Notizie aziendali: