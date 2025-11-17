Tasso di Disoccupazione e NFP in arrivo

- In Uscita il Tasso di Disoccupazione i Nonfarm Payrolls di Settembre
- Mercoledí la trimestrale di Nvidia
- Test tecnici importanti per i mercati Azionari
- Oro e Argento vendono massimi, preludio al ribasso?
Aggiornato il calendario del Bls con nuovi dati in arrivo relativi al mese di settembre e che erano previsti uscire per Ottobre. Inoltre avremo anche la trimestrale di Nvidia che potrebbe essere molto influente sull'andamento degli indici Usa fortemente dipendenti dall'enorme capitalizzazione del titolo.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE E NFP. L'ATTESA FINISCE
Il Bls ha finalmente rilasciato i primi aggiornamenti per quanto riguarda i dati in uscita questa settimana, dati fondamentali per la prossima decisione sui tassi della Fed prevista per il 10 dicembre. Uscirá il tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls, dati che ultimamente hanno espresso una certa debolezza del mercato del lavoro in Usa e che di fatto sono molto attesi. Ancora non abbiamo delle stime circa l'uscita di questi dati che potrebbero essere, stando ai dati usciti di recente relativi al report Challenger, negativi e non di poco. L'ultimo dato sul tasso di disoccupazione ha visto un aumento al 4,3%, il massimo da 2 anni a questa parte, dato che ha cambiato la narrativa da parte della Fed con Powell che ha dichiarato come questi dati sul mercato del lavoro potrebbero essere molto influenti sulla prossima decisione Fed.
Al momento le aspettative sono per tassi fermi con una percentuale leggermente superiore al 50% di operatori che si aspettano i tassi fermi, quindi il tutto potrebbe cambiare drasticamente in base ai dati che usciranno. Per il momento quindi l'attesa é forte per questo dato, insieme ovviamente a quelli relativi ai Nfp. I Nonfarm Payrolls mostrano delle criticitá enormi oramai da 2 anni, con un numero di revisioni negative molto alto e che risulta particolarmente anomalo se paragonato agli anni scorsi. In sostanza, dati leggermente peggiori rispetto a quelli che vediamo potrebbero essere decisivi per la prossima riunione Fed, senza contare il fatto che oltre a questi uscirá anche un altro dato sulla disoccupazione e sui Nfp per la prima settimana di dicembre, precisamente per il 5 dicembre.
Probabilitá sui futuri tassi di interesse al 10 dicembre a chiusura della settimana scorsa - Fonte: CME - FedWatch Tool
TRIMESTRALE DI NVIDIA
Un titolo che sta letteramente guidando i mercati Usa con la sua maxi-capitalizzazione e che di fatto trascina anche tutti gli altri titoli del settore dell'Ia verso capitalizzazioni estreme rispetto al resto del mercato. Le aspettative sul titolo sono rosee, non di certo ci si aspetta una trimestrale negativa, tutto dipenderá dai prezzi e da come il mercato sará strutturato a livello tecnico nel corso dei prossimi giorni fino alla serata di mercoledí. Per il momento il titolo in questo mese ha perso circa un -16% dai massimi assoluti e al momento gravita intorno al -10% sulla chiusura settimanale di venerdí, una condizione tecnica ancora in fase di costruzione e che richiede un attento monitoraggio fino alla serata di mercoledi, mentre giovedí sará il giorno della sentenza dei mercati quando in concomitanza con la reazione del cash alla trimestrale ci saranno anche i dati sull'occupazione in Usa. I livelli da attenzionare sono quelli relativi ai massimi e ai minimi delle scorse settimane, quindi area 210 per i massimi e area 180 per i minimi.
Grafico Settimanale di Nvidia con i livelli massimi e minimi da monitorare per l'uscita della trimestrale - Fonte: XStation
AZIONARIO, MASSIMI VENDUTI
Mercati azionari che di fatto hanno venduto massimi nel corso dell'ultima settimana e sembrano momentaneamente avere esaurito la forza di salire. Ad essere determinanti saranno le giornate di giovedí e venerdi, quando il mercato reagirá effettivamente ai dati occupazionali e alla trimestrale dell'azienda piú capitalizzata al mondo, due eventi motlo pesanti dal punto di vista dell'impatto del rischio sul mercato. Da notare come il Nikkei e i mercati americani abbiano fatto delle chiusure sostanzialmente inside al range della settimana precedente, mentre i mercati europei hanno provato l'aggressione di nuovi massimi, vedi Ftse Mib, per poi essere rivenduti pesantemente formando una shadow ribassista importante su base settimanale, condizione da tenere sotto stretta osservazione anch'essa fino a giovedí e venerdí.
Ftse Mib grafico settimanale e il rientro dei prezzi all'interno dei massimi delle scorse settimane - Fonte: XStation
OCCHIO A ORO E ARGENTO
Argento e Oro hanno avuto la stessa dinamica dell'azionario, ossia test dei massimi, questa volta su base mensile, per poi tentare di scendere fortemente e chiudere male almeno su base settimanale. Questo potrebbe segnare l'inizio di una fase di debolezza per le due materie prime che negli ultimi mesi hanno visto performance importanti con una dinamica tecnica alquanto singolare dal punto di vista della direzionalitá. Attenzione quindi a nuovi test dei massimi della scorsa settimana, livelli che potrebbero oramai fare da resistenza.
L'area dei massimi di oro che é stata venduta nel corso della scorsa settimana e che valida i massimi venduti nelle settimane precedenti - Fonte: XStation
