US Open: L'EUR/USD cancella le perdite dopo il forte ADP; US2000 guadagna lo 0,70%🔔

Gli indici aprono piatti, eccetto l'US2000.

L'EUR/USD annulla le perdite dopo la pubblicazione dei dati ADP e sta guadagnando ora.

Super Micro Computer (SMC.US) perde il 25%.

I rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono in calo, mentre i rendimenti a 2 anni sono in aumento.

Oggi c'è molto movimento nel mercato statunitense. Prima dell'apertura della sessione di cash, abbiamo visto diverse importanti pubblicazioni di dati, tra cui il rapporto sul lavoro ADP e la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre. Subito dopo l'apertura della sessione è stato pubblicato anche un nuovo rapporto sulle vendite di case. A completare il panorama macroeconomico ci sono la stagione degli utili in corso e la turbolenza attorno a Super Micro Computer (SMC.US). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile All'inizio della sessione, l'US2000 è in testa ai guadagni, con un incremento dell'1,10% (attualmente +0,70%), sostenuto da forti dati macroeconomici. Le aziende a piccola capitalizzazione sono più sensibili alla politica monetaria della Fed e ai cambiamenti macroeconomici. Pertanto, dati positivi—come rapporti solidi sul PIL e sull'ADP che riducono il rischio di un rallentamento economico negli Stati Uniti—hanno un impatto favorevole sull'US2000. L'US500 si attesta intorno al suo livello di apertura, in calo di appena lo 0,05% a 5.880 punti, mentre l'US100 è in calo dello 0,40%, scambiando a 20.660 punti. US2000 (Intervallo D1)

Attualmente, l'indice è in aumento dell'1,10% (attualmente +0,70%), raggiungendo i 2.276 punti e avvicinandosi al limite superiore del canale di consolidamento. Da un po' di tempo, l'US2000 sta cercando di superare la barriera dei 2.300 punti. Al ribasso, la zona di supporto chiave rimane a 2.200 punti. Un forte ambiente macroeconomico e una posizione dovish della Fed supporteranno sicuramente i tori.

Notizie Aziendali

Alphabet (GOOGL.US) guadagna il 5,60% poiché l'azienda ha superato le aspettative del terzo trimestre, con Google Search e YouTube Ads che hanno aumentato entrambi i ricavi del 12%, raggiungendo rispettivamente 49,4 miliardi di dollari e 8,92 miliardi di dollari. Sebbene Google Network abbia subito una leggera flessione a 7,55 miliardi di dollari, il fatturato totale pubblicitario è cresciuto del 10% su base annua. Anche altre aree hanno registrato buone performance, con abbonamenti, piattaforme e dispositivi in aumento del 28% a 10,7 miliardi di dollari e Google Cloud che è cresciuto del 35% a 11,35 miliardi di dollari.  Snap (SNAP.US) è aumentata del 15% dopo aver superato le aspettative del terzo trimestre, con un incremento del fatturato del 15% a 1,37 miliardi di dollari, sostenuto da un aumento del 9% degli utenti attivi giornalieri, arrivati a 443 milioni. Gli abbonati a Snapchat+ sono raddoppiati a 12 milioni, e gli utenti di Spotlight hanno raggiunto i 500 milioni mensili. Per il quarto trimestre, Snap prevede un fatturato compreso tra 1,51 miliardi e 1,56 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato tra 210 milioni e 260 milioni di dollari, anche se l’aumento della compensazione basata sulle azioni potrebbe influenzare le previsioni per l’intero anno di circa il 4-5%. Reddit (RDDT) è schizzata in su del 34% dopo che il fatturato del terzo trimestre è cresciuto del 68% su base annua, grazie a un aumento del 47% degli utenti attivi giornalieri. Le previsioni di fatturato per il quarto trimestre, comprese tra 385 milioni e 400 milioni di dollari, insieme a un EBITDA rettificato previsto tra 110 milioni e 125 milioni di dollari, hanno ampiamente superato il consenso, riflettendo l'aumento dell'engagement degli utenti e la popolarità di Reddit.  Advanced Micro Devices (AMD.US) è scesa di quasi l'8,80% poiché gli utili del terzo trimestre e le previsioni per il quarto trimestre hanno leggermente deluso le aspettative. Sebbene il fatturato sia aumentato del 18% su base annua, con le vendite dei data center in crescita del 122% e quelle dei processori per PC in aumento del 29%, i segmenti gaming e embedded hanno registrato cali del 69% e del 25%, rispettivamente. Le previsioni di fatturato per il quarto trimestre, comprese tra 7,2 miliardi e 7,8 miliardi di dollari, sono risultate al di sotto del punto medio del consenso di 7,55 miliardi di dollari.  Eli Lilly (LLY.US) è scesa del 12,50% a causa di risultati del terzo trimestre più deboli del previsto, poiché i farmaci per la perdita di peso GLP-1 Mounjaro e Zepbound hanno mancato le previsioni, nonostante una crescita del fatturato del 20% su base annua. L'azienda ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2024, con un utile per azione rettificato ora previsto tra 13,02 e 13,52 dollari, al di sotto del consenso di 13,45 dollari, e un fatturato tra 45,4 miliardi e 46 miliardi di dollari, leggermente inferiore alle aspettative di mercato. Super Micro Computer (SMCI.US) è crollata di quasi il 28% dopo che il suo revisore, Ernst & Young, ha rassegnato le dimissioni a causa di preoccupazioni inizialmente sollevate da Hindenburg Research. L'azienda, pur contestando la decisione, ha avviato una revisione interna e sta cercando un nuovo revisore, anche se sostiene che i risultati per l'anno fiscale 2024 non saranno materialmente influenzati. The Kraft Heinz Company (KHC.US) è scesa del 3,50% dopo risultati misti del terzo trimestre e una diminuzione delle vendite del 2,9%. L'azienda prevede che la crescita delle vendite organiche nel 2024 raggiunga il limite inferiore della sua previsione di -2% a 0%, con un utile per azione rettificato per l'intero anno previsto anche al limite inferiore, tra 3,01 e 3,07 dollari, rispetto a un consenso di 3,02 dollari.

