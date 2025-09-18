US OPEN: Nuovo massimo storico su tutti gli indici!

Le borse americane aprono la sessione di giovedì in territorio positivo, sostenute da un mix di dati macroeconomici migliori del previsto e dalle aspettative sulle prossime mosse della Fed. Il mercato nel suo complesso registra rialzi e tutti i principali indici statunitensi aprono su nuovi massimi storici (ATH). La Federal Reserve aggiunge carburante a un mercato già surriscaldato. Per gli investitori, questo è un segnale che la FED sostiene il mercato anche se l’economia reale continua a dare segnali di forza. Ciò aumenta l’appetito per il rischio e spinge gli indici verso nuovi massimi, ma esercita pressione sul dollaro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dati macroeconomici Il FOMC ha deciso ieri di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, il primo intervento di questo tipo da dicembre.

La Fed segnala che ulteriori riduzioni sono possibili entro l’anno se i rischi legati al mercato del lavoro dovessero intensificarsi, ma al momento non vi è certezza. Il mercato accoglie positivamente l’approccio equilibrato della Fed. Il numero di nuove richieste di sussidi di disoccupazione è sceso a 231.000, ben al di sotto delle previsioni, indicando una lieve stabilizzazione dopo l’aumento precedente. Allo stesso tempo, l’Indice manifatturiero della Fed di Philadelphia ha sorpreso in modo eccezionale, salendo a 23,2 contro attese di appena 1,7. Si tratta del miglior risultato da mesi, segnalando una forte ripresa nell’industria della regione. Nel complesso, queste due letture mostrano che, nonostante le crescenti preoccupazioni sul mercato del lavoro, il settore industriale statunitense sta dando chiari segnali di ripresa. US100 (intervallo D1) Fonte: xStation L’indice US100 rimane in un chiaro trend rialzista, muovendosi nella fascia superiore del canale e mantenendo lo slancio dopo aver superato le precedenti resistenze. La disposizione delle medie mobili supporta il lato della domanda, e le candele rialziste delle ultime sedute indicano un forte interesse da parte degli acquirenti. L’indicatore RSI segnala già la zona di ipercomprato, suggerendo che il mercato è surriscaldato e che nel breve termine potrebbe verificarsi una correzione tecnica. Notizie societarie: Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) – Nvidia ha annunciato un investimento da 5 miliardi di dollari in Intel e una collaborazione per lo sviluppo di nuovi chip. La valutazione di Intel sale di oltre il 30%, mentre quella di Nvidia cresce del 3%.

AMD (AMD.US) – Il principale concorrente di Intel perde il 4% in apertura in reazione alla notizia dell’investimento in Intel.

89bio (ETNB.US) – Roche ha annunciato l’acquisizione della biotech a 14,5 dollari per azione, con un premio di circa l’80%. Di conseguenza, la valutazione della società sale in misura analoga in apertura.

CrowdStrike (CRWD.US) – La società di cybersecurity e cloud guadagna il 6% sull’onda delle informazioni seguite alla pubblicazione delle previsioni sui ricavi legati all’AI.

Cracker Barrel (CBRL.US) – Il titolo della catena di ristoranti perde quasi il 10% dopo la pubblicazione di risultati deboli.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.