Grafico del giorno: cosa guiderà il mercato azionario statunitense? (07.08.2026)

Il Nasdaq 100 sta registrando un recupero dinamico dall'inizio di agosto.

🌍 Prezzi del petrolio greggio

Il rialzo del 3,2% di martedì è stato uno dei movimenti positivi più significativi dell'anno. L'indice è stato sostenuto dal calo dei prezzi del petrolio greggio, seguito alle dichiarazioni di Scott Bessent. Il Segretario al Tesoro ha dichiarato alla CNBC che esiste la possibilità di raggiungere un accordo già oggi o domani per la riapertura dello Stretto e avviare così un percorso verso una progressiva normalizzazione della situazione nel conflitto.

Tuttavia, ciò non si è concretizzato.

Attualmente i prezzi del petrolio stanno tornando a salire, pesando sul principale indice tecnologico statunitense.

Il prezzo del petrolio WTI si avvicina ai 78 dollari al barile , segnando un aumento di circa il 4,5% rispetto ai minimi di mercoledì.

si avvicina ai , segnando un aumento di circa il rispetto ai minimi di mercoledì. Anche il cosiddetto crack spread, ovvero la differenza tra il prezzo del petrolio greggio e quello dei prodotti petroliferi derivati (come benzina e diesel), rimane su livelli molto elevati.

Figura 1: Prezzo e Crack Spread del petrolio WTI (2025-2026)

Fonte: Team di ricerca di XTB, 07.08.2026

I rialzi sono naturalmente guidati dalle notizie provenienti dal Medio Oriente.

Iran e Oman si stanno avvicinando a un accordo per ripristinare il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo sarebbe attualmente in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento iraniano. Tuttavia, vi sono pochi segnali che suggeriscano una reale possibilità di accettazione da parte degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato, le autorità di Teheran intenderebbero:

introdurre un divieto totale di transito per le navi statunitensi e israeliane;

implementare un nuovo sistema di tariffe che includa, tra gli altri, i costi assicurativi e ambientali;

richiedere pagamenti compensativi speciali da parte degli Stati considerati ostili in cambio del ripristino dei diritti di navigazione.

📈 Stagione delle trimestrali

Il Nasdaq ha beneficiato anche nella prima metà della settimana dei risultati pubblicati da alcune grandi società. Dopo la pubblicazione della trimestrale del secondo trimestre, le azioni di Palantir sono salite di circa il 30%, poiché i prodotti dell'azienda non rappresentano più soltanto una soluzione di nicchia destinata ai contratti governativi, ma sono diventati un potente strumento commerciale anche per il settore privato.

La crescita dei ricavi ha raggiunto 1,94 miliardi di dollari (+ 94% su base annua ). Per il terzo trimestre, la società prevede ricavi nell'ordine di 2,16 miliardi di dollari .

(+ ). Per il terzo trimestre, la società prevede ricavi nell'ordine di . L'utile per azione (EPS) si è attestato a 0,41 dollari (+256% su base annua).

Figura 2: Dashboard di Palantir (07.08.2026)

Fonte: Team di ricerca di XTB, 07.08.2026

Il miglioramento del sentiment nei confronti del settore dei semiconduttori ha rappresentato un ulteriore elemento di supporto, con i titoli che hanno registrato un lieve rimbalzo dai minimi locali. Le società del comparto hanno beneficiato anche del sostegno degli hyperscaler, i cui risultati trimestrali hanno evidenziato una spesa in conto capitale (CAPEX) ancora sostenuta. Nel caso di Alphabet, gli investimenti in conto capitale sono attesi raggiungere i 200 miliardi di dollari nel 2026.

La portata della correzione di luglio è stata tuttavia così significativa che l'indice SOX, che comprende le 30 principali società statunitensi coinvolte nella progettazione, produzione, distribuzione e vendita di semiconduttori, si trova attualmente circa il 17% al di sotto dei massimi.

I risultati di AMD, che come avevamo scritto mercoledì si sono rivelati "solamente" buoni, non hanno contribuito a migliorare il quadro.

La società ha superato le aspettative del consenso sia in termini di ricavi sia di utile per azione. Ha inoltre presentato una previsione per il prossimo trimestre migliore delle attese.

Tuttavia, le sue azioni sono scese di oltre il 10%, evidenziando quanto siano elevate le aspettative degli investitori e quanto siano solidi i risultati che le aziende del settore devono garantire semplicemente per mantenere le valutazioni attuali.

Figura 3: Dashboard di AMD (07.08.2026)

Fonte: Team di ricerca di XTB, 07.08.2026

Questa settimana non sono previste ulteriori pubblicazioni da parte delle grandi società. L'attenzione principale degli investitori oggi sarà probabilmente rivolta ai risultati di Take-Two Interactive, Wendy's e Under Armour.

La prossima settimana saranno attesi, tra gli altri, i risultati di Plug Power (lunedì) e Super Micro Computer (martedì), che difficilmente avranno comunque un impatto significativo sul mercato nel suo complesso.

📈 Rapporto NFP

Oggi verrà pubblicato senza dubbio il dato macroeconomico più atteso della settimana. Alle 13:30 saranno diffusi i dati sui Non-Farm Payrolls (NFP), il report più importante sul mercato del lavoro statunitense.

Dopo la riunione di luglio della Federal Reserve, che non ha portato né a un rialzo dei tassi di interesse né a una maggiore chiarezza sulle prossime mosse del Comitato, le aspettative del mercato su ulteriori rialzi dei tassi sono diminuite significativamente, fornendo un sostegno evidente al mercato azionario.

Gli investitori sembrano dubitare sempre più che la comunicazione aggressiva (hawkish) del nuovo presidente della Fed sarà seguita da azioni concrete. Ricordiamo che quasi esattamente un anno fa, Warsh si era apertamente schierato con Trump, dichiarando alla FOX News che la frustrazione del Presidente nei confronti della gestione della politica monetaria da parte di Powell fosse pienamente giustificata. All'epoca aveva criticato l'istituzione per essere stata troppo lenta nel ridurre i tassi di interesse e per essersi affidata eccessivamente a dati economici ritardati.

Poiché la Federal Reserve deve garantire sia la stabilità dei prezzi sia il massimo livello di occupazione, eventuali segnali di raffreddamento del mercato del lavoro statunitense potrebbero portare a un ulteriore orientamento accomodante (dovish) nelle aspettative sul futuro percorso dei tassi negli Stati Uniti.

Questa possibilità è suggerita, almeno in parte, dai dati ADP e JOLTS pubblicati questa settimana, entrambi risultati inferiori alle aspettative del mercato. Tuttavia, si tratta di indicatori che, in condizioni normali, hanno un'importanza secondaria (come l'ADP) oppure vengono pubblicati con un ritardo significativo (come il JOLTS). Inoltre, negli ultimi anni la loro correlazione con il dato NFP è stata relativamente contenuta.

Figura 4: NFP e componente occupazionale dell'indice ISM PMI (2020-2026).

Fonte: Team di ricerca di XTB, 07.08.2026

Vale la pena sottolineare che negli ultimi anni gli economisti hanno mostrato una certa tendenza a sottostimare il numero di nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli. Il dato NFP si è infine rivelato migliore delle aspettative in ben 35 degli ultimi 50 mesi.

Analisi tecnica

Figura 5: US100 [D1] (18.12.2025 - 07.08.2026)

Fonte: xStation, 07.08.2026

L'indice si trova in un chiaro trend rialzista di lungo periodo da marzo 2026. Dopo aver raggiunto un massimo locale in area 30,76 mila punti, è entrato in una naturale fase correttiva al ribasso, riducendo parte dei guadagni precedentemente accumulati. Il prezzo attuale oscilla intorno a 29,6 mila punti, mostrando forti segnali di completamento della correzione e di possibile ritorno al trend principale.

Il momento chiave per il lato della domanda è stata la difesa con successo delle principali zone di supporto nella seconda metà di luglio. Negli ultimi giorni, gli acquirenti sono riusciti a spingere il prezzo con decisione nuovamente al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA 50, linea gialla, livello circa 29.077). Si tratta di un segnale tecnico molto rilevante, che indica come i rialzisti abbiano ripreso il controllo del mercato nel breve termine.

Questa situazione è confermata anche dagli indicatori oscillatori. L'RSI ha superato al rialzo la naturale soglia dei 50 punti, confermando il ritorno del momentum positivo. Allo stesso tempo, l'indicatore rimane lontano dalla zona di ipercomprato, lasciando ampio spazio per una possibile prosecuzione del movimento rialzista.

—

Michał Jóźwiak, Analista dei mercati finanziari presso XTB