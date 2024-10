US Open: Sentiment su Wall Street misti prima della Fed 🗽 US100 perde leggermente, Resmed crolla del 6%

Mercati cauti in attesa del primo taglio dei tassi di interesse in 4 anni da parte della Fed, previsto per le 19:00 (ora italiana) e della conferenza stampa di Powell alle 19:30. La probabilità di un taglio di 50 punti base è stimata intorno al 66%, ma la reazione del mercato rimane incerta. L'indice US100 perde lo 0.2% all'apertura.

BlackRock e Microsoft annunciano un investimento congiunto da oltre $30 miliardi in intelligenza artificiale e infrastrutture per database e settore energetico. Il finanziamento totale potrebbe arrivare a circa $100 miliardi, con focus su Stati Uniti e paesi alleati.

Le azioni di US Steel guadagnano leggermente su indiscrezioni di una possibile decisione di acquisizione definitiva dopo le elezioni di novembre negli Stati Uniti. Gli investitori hanno aperto la sessione di oggi con cautela, in attesa della decisione della Fed e del discorso di Jerome Powell. Un taglio dei tassi di 25 punti base sarebbe più in linea con la comunicazione della Federal Reserve fino ad oggi, mentre un taglio di 50 punti base potrebbe essere visto come un "ammissione" di ritardo nell'allentamento monetario, potenzialmente un segnale negativo per il mercato azionario. Tuttavia, la reazione a breve termine alla decisione della Fed rimane incerta. Un taglio più consistente accompagnato da dati economici solidi potrebbe supportare Wall Street e indebolire i rendimenti. Mercato immobiliare USA più forte del previsto: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I permessi di costruzione mensili sono aumentati di quasi il 5% rispetto alle previsioni dell'1%, mentre gli inizi di costruzione sono saliti del 9,6% su base mensile rispetto alle previsioni del 6,5% (dopo un calo del 6% a luglio).

Resmed (RMD.US) perde il 6% a seguito di un declassamento da parte di Wolfe Research, che ha innescato una presa di profitto dopo il raggiungimento del massimo di un anno.  Wall Street apre la sessione con un sentiment leggermente più debole; i titoli BigTech stanno guadagnando; si vede un sentimento più debole nel settore sanitario e dell'assistenza sanitaria. Fonte: xStation5 Grafico US100 (intervallo M30, D1) Nel breve termine, vediamo che l'indice ha mantenuto la sua linea di tendenza al rialzo di settembre e sta scambiando tra le medie mobili momentum EMA50 e EMA200 prima della conferenza della Fed. Un calo al di sotto di 19.400 potrebbe suggerire un momento più intenso al ribasso. Un aumento al di sopra di 19.500 potrebbe aprire la strada ai rialzisti per testare i massimi locali a 20.000 punti. Fonte: xStation5 Osservando l'intervallo giornaliero ampio, i future del Nasdaq 100 sono scesi al di sotto dell'EMA200 (linea rossa) due volte, ma hanno rapidamente recuperato le statistiche, difendendo la tendenza al rialzo. Il supporto principale è ora a 18500 punti, dove si trova l'eliminazione di Fibonacci del 23,6% dell'onda ascendente del 2022. Fonte: xStation5 News Le azioni di Edwards Lifesciences (EW.US), azienda specializzata in dispositivi per la chirurgia cardiovascolare, perdono il 2% dopo che Jefferies ha declassato il titolo da "compra" a "hold", citando preoccupazioni sulle prospettive di crescita del business.

Tuttavia, gli analisti di Baptista Research hanno promosso la società da "hold" a "outperform" con un prezzo obiettivo aumentato a $82,90 USD rispetto ai $66 di oggi.

GE HealthCare (GEHC.US): Lieve ripresa delle azioni dopo che gli analisti di BTIG hanno promosso il titolo da "neutral" a "compra", affermando che l'ambiente per l'attività di tecnologia medica dell'azienda è migliorato.

On Holding (ONON.US): Aumento per il produttore delle popolari barrette On, dopo che Stifel ha alzato il suo prezzo obiettivo da $45 a $59. La società è attualmente valutata intorno a $50 e ha guadagnato oltre il 60% dalla sua IPO del 2021.

Sirius XM Holdings (SIRI.US): Aumento del 3% per la società di radio satellitare dopo che Guggenheim Securities ha migliorato il suo rating a "compra", sottolineando che le tendenze operative e il flusso di cassa libero sono stabili e che è probabile un aumento del numero di abbonati. L'azienda è gravata da un forte indebitamento (oltre 9 miliardi di dollari di debito a lungo termine).

Super Micro Computer (SMCI.US): Lieve aumento dopo che Needham & Co. ha iniziato la copertura del titolo con una raccomandazione di acquisto. Gli analisti affermano che l'azienda di chip ha un vantaggio di "primo arrivato" grazie al suo "design di sistemi di elaborazione basati su GPU e soluzioni di raffreddamento a liquido". Attualmente, SuperMicro non ha ancora presentato i risultati trimestrali e la scadenza si sta avvicinando, dopodiché potrebbe ricevere una pesante sanzione dalla SEC.

United States Steel (X.US): Aumento delle azioni dopo che la Security and Exchange Commission statunitense ha concesso al conglomerato giapponese Nippon Steel il permesso di ripresentare il suo piano di acquisto dell'acciaieria statunitense in un accordo del valore di circa 14,1 miliardi di dollari.

VF Corporation (VFC.US): Aumento del 3% per il proprietario del marchio The North Face, promosso da Barclays a "outperform". La banca d'affari prevede un miglioramento dei fondamentali dell'azienda nei prossimi quattro-sei trimestri.

Victoria's Secret (VSCO.US): Aumento anche per il marchio di lingerie, sulla scia delle raccomandazioni di Barclays. La banca d'affari ritiene che il periodo peggiore dell'azienda sia alle spalle.

