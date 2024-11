US Open: svendita a Wall Street; La SMCI guadagna il 32% 🔔

Gli indici azionari negli Stati Uniti sono leggermente in calo all'apertura I cali maggiori si registrano nell'US2000 L'indice del dollaro guadagna lo 0,16% I rendimenti dei titoli di stato statunitensi stanno calando All'inizio della sessione a Wall Street, la pressione di vendita è dominante, ma gli indici stanno tentando di recuperare le perdite. L'indice delle piccole capitalizzazioni US2000 è quello che registra il calo maggiore, seguito da US500 e US100. La discesa del mercato azionario avviene insieme a un leggero rafforzamento del dollaro. L'indice USDIDX guadagna lo 0,16% oggi e rimane vicino ai massimi dei recenti rapidi aumenti. D'altra parte, i rendimenti dei titoli di stato statunitensi stanno registrando forti cali oggi. I rendimenti dei titoli decennali sono scesi al 4,37%, mentre i rendimenti dei titoli a 2 anni sono scesi al 4,25%.

I cali sono visibili in tutto il mercato, indipendentemente dal settore. L'unica eccezione è il settore dei semiconduttori, che include principalmente Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) e ASML (ASML.US). Vale la pena notare che Nvidia pubblicherà il suo report trimestrale domani. Fonte: xStation 5 US2000

L'indice US2000 sta ritirandosi di un altro 0,95% oggi, scendendo a 2300 punti. Questo segna la sesta sessione consecutiva di calo, con i prezzi che sono scesi di oltre il 6,50% dai massimi post-elezioni. Attualmente, l'indice sta testando il limite superiore della recente consolidazione intorno ai 2300 punti. Finché rimarrà sopra questa zona, il trend complessivo sarà ancora rialzista. Tuttavia, una rottura del supporto a 2300 punti potrebbe segnalare ulteriore pressione di vendita con un obiettivo potenziale intorno ai 2200 punti, annullando tutti i guadagni post-elezioni.

Fonte: xStation 5 Notizie Aziendali

Walmart (WMT.US) guadagna il 3,10% dopo che l'azienda ha superato le aspettative sulle vendite comparabili negli Stati Uniti nel terzo trimestre e ha alzato le previsioni annuali per le vendite nette e l'utile rettificato. Le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 5,3%, superando la stima del consenso del 3,8%. Il CEO Doug McMillon ha evidenziato la crescita del volume in negozio, del ritiro in negozio e della consegna, con la consegna che ha superato le altre categorie. Walmart ora prevede una crescita delle vendite nette per l'esercizio fiscale 2025 tra il 4,8% e il 5,1%, rispetto alla precedente previsione compresa tra il 3,75% e il 4,75%. Lowe (LOW.US) scende del 3,20% nonostante abbia superato le previsioni di ricavi e utili trimestrali. L'aumento della spesa dei consumatori per le riparazioni domestiche dopo i danni causati dagli uragani ha dato una spinta, ma non ha completamente compensato la riduzione della domanda per articoli DIY di alto valore, che rimangono centrali nelle vendite di Lowe. L'azienda ha leggermente aumentato le previsioni di vendite per l'intero anno. Symbotic (SYM.US) guadagna il 26% dopo risultati impressionanti nel quarto trimestre, con un aumento del 47% dei ricavi su base annua. Per il primo trimestre fiscale, Symbotic prevede ricavi tra 495 milioni e 515 milioni di dollari, superando la stima del consenso di 495,73 milioni di dollari, insieme a un EBITDA rettificato previsto tra 27 milioni e 31 milioni di dollari. Il CFO Carol Hibbard ha evidenziato le aspettative di una forte crescita dei ricavi e margini lordi stabili nel prossimo trimestre, con investimenti mirati a cogliere nuove opportunità . Super Micro Computer (SMCI.US) sale del 32% dopo aver nominato BDO come nuovo revisore indipendente e aver presentato un piano di conformità al Nasdaq per soddisfare i requisiti di quotazione. Il produttore di server, che aveva subito un ritardo nel deposito del suo report di fine anno dopo le dimissioni di Ernst & Young a ottobre, ha rassicurato il Nasdaq che intende presentare il suo rapporto annuale per l'esercizio fiscale che si è concluso il 30 giugno e il suo rapporto trimestrale per il periodo che si è concluso il 30 settembre.  Â

