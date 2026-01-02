US Open: un inizio d'anno da urlo per il Nasdaq!

Il mercato azionario statunitense ha iniziato il 2026 in un clima chiaramente positivo, con le prime fasi di contrattazione che mostrano rialzi evidenti sui principali indici. Il Nasdaq segna un progresso dello 0,5%, a conferma del fatto che il settore tecnologico continua ad attirare l’attenzione, con l’entusiasmo legato all’intelligenza artificiale che alimenta la domanda di azioni delle aziende più innovative. L’S&P 500 avanza dello 0,3%, mentre il Dow Jones registra un lieve calo dello 0,1%, suggerendo che i settori più conservativi del mercato mantengono un atteggiamento prudente alla luce delle nuove aspettative economiche. Nonostante alcune oscillazioni nel corso della seduta, il tono generale del mercato resta positivo e l’ottimismo si conferma all’inizio del nuovo anno. Parallelamente, il PMI manifatturiero finale degli Stati Uniti è stato pubblicato a 51,8 punti, esattamente in linea con le attese degli analisti. Un valore superiore a 50 punti conferma che il settore industriale è ancora in espansione, sebbene il ritmo di crescita abbia leggermente rallentato rispetto al report precedente. Questi dati indicano condizioni stabili per l’industria americana e suggeriscono che, nonostante alcuni segnali di rallentamento, l’economia mantiene una crescita moderata, senza innescare reazioni significative sui mercati finanziari. Fonte: xStation5 Oggi i futures sull’US100 (Nasdaq 100) sono in forte rialzo, sostenuti dal crescente interesse per il settore dell’intelligenza artificiale e dall’ottimismo legato alla tecnologia all’inizio del 2026. L’elevata domanda per le società legate all’AI si traduce in guadagni evidenti per l’indice. Dal grafico emerge che il prezzo ha superato sia le medie mobili di breve sia di medio periodo (EMA 30 ed EMA 100), segnalando un potenziale rafforzamento del momentum e della spinta rialzista. L’RSI si attesta intorno a 55, indicando un livello neutrale e suggerendo che ulteriori rialzi siano ancora possibili senza che il mercato entri in area di ipercomprato. Fonte: xStation5 Company News Baidu (BIDU.US) sale di oltre il 10% dopo aver annunciato l’intenzione di quotare la propria divisione di intelligenza artificiale alla Borsa di Hong Kong. L’operazione è vista come un’opportunità per valorizzare la società e creare nuove opzioni di finanziamento. ASML (ASML.US) guadagna quasi il 6% dopo che Aletheia Capital ha migliorato la propria raccomandazione. Gli analisti indicano una domanda in crescita per le apparecchiature EUV per la produzione di chip, trainata dallo sviluppo dell’AI, oltre a piani di espansione degli stabilimenti e aumento della capacità produttiva, fattori che offrono prospettive di ulteriore crescita per l’azienda. Vertiv Holdings (VRT.US) avanza del 5% dopo l’upgrade di Barclays. Secondo gli analisti, le valutazioni attuali risultano interessanti dopo le recenti oscillazioni e offrono potenziale di recupero rispetto ad altre società legate alle tecnologie AI ed energetiche. NIO (NIO.US) registra consegne record di veicoli elettrici a dicembre e nell’intero quarto trimestre. I risultati indicano che la società non solo mantiene il proprio ritmo di crescita, ma rafforza anche la sua posizione nel mercato cinese dei veicoli elettrici, ponendo basi solide per un’ulteriore espansione. Sable Offshore (SOC.US) sale di oltre il 14% dopo aver ottenuto l’autorizzazione a riavviare un controverso oleodotto in California. La decisione regolatoria fornisce un immediato impulso al titolo, evidenziando il forte impatto che tali approvazioni hanno nel settore energetico. Outlook Therapeutics (OTLK.US) crolla di circa il 50% dopo che la FDA ha respinto la richiesta di approvazione per un trattamento contro la degenerazione maculare legata all’età di tipo umido negli Stati Uniti.

