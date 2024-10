US Open: Venerdì rialzista dopo i risultati del terzo trimestre delle banche

Dopo la stagnazione di ieri, le azioni statunitensi hanno iniziato il venerdì con un tono positivo. L'S&P 500 guadagna lo 0,4%, il Dow Jones rimbalza dello 0,6%, il Russell 2000 a piccola capitalizzazione aggiunge lo 0,75%, mentre il Nasdaq è rapidamente uscito dal rosso, guadagnando attualmente lo 0,08%. Il trading pre-mercato è stato dominato dalle grandi banche che hanno rivelato i risultati del terzo trimestre 2024, mostrando prestazioni robuste nonostante le preoccupazioni iniziali (come nel caso di JPMorgan Chase) e il taglio aggressivo dei tassi d'interesse di settembre. La lettura del PPI leggermente superiore alle aspettative è stata ben assorbita dal mercato, senza generare volatilità. Infatti, l'Indice di Volatilità continua a scendere, perdendo quasi il 2,3% dopo l'apertura. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 I contratti per l'S&P 500 raggiungono nuovi massimi dopo un rimbalzo sul livello di Fibonacci del 23,6%. Le medie mobili esponenziali (EMA) rimangono in un pattern rialzista, con l'indice che si scambia sopra le medie a 20 e 50 periodi (rispettivamente viola chiaro e scuro). L'RSI bussa alla porta dell'area di ipercomprato, segnalando un potenziale interesse da parte dei ribassisti. Fonte: xStation5 Notizie aziendali: Tesla (TSL.US): le azioni del produttore di auto elettriche scendono del 7,5% dopo la presentazione del robotaxi Cybercab, che ha deluso e ha presentato pochi dettagli significativi. Musk punta a lanciare il veicolo a guida autonoma entro il 2027 a un prezzo di $30.000. Gli analisti sottolineano che l'evento non ha offerto prospettive attraenti nel breve termine, concentrandosi piuttosto sulla visione delle ambizioni di Tesla in materia di IA e veicoli autonomi. BlackRock (BLK.US): le azioni del più grande gestore di asset al mondo guadagnano il 3% all'apertura, dopo risultati del terzo trimestre 2024 migliori delle attese e un livello record di asset in gestione. I ricavi netti di BlackRock hanno superato il consenso di mercato in quasi tutti i segmenti, con afflussi a lungo termine e afflussi netti di azioni ai vertici. Il ritorno sul capitale è aumentato al 13%, attirando ulteriore attenzione sulla capacità dell'azienda di far crescere i propri asset in vari segmenti. Asset in gestione: $11,48 trilioni contro i $11,19 trilioni attesi (+26% su base annua)

Afflussi netti totali: $221,18 miliardi contro i $127,2 miliardi attesi

Afflussi a lungo termine: $160,17 miliardi contro i $100,02 miliardi attesi

EPS rettificato: $11,46 contro i $10,40 attesi (+5% su base annua)

Ricavi: $5,20 miliardi contro i $5,0 miliardi attesi (+15% su base annua) BNY Mellon (BK.US): secondo il rapporto sugli utili del terzo trimestre 2024, Bank of New York Mellon è diventata la prima banca nella storia a superare i $50 trilioni in asset sotto custodia e amministrazione. Le commissioni sui servizi di investimento della banca sono aumentate del 5% a $2,34 miliardi, mentre i ricavi da cambi sono aumentati del 14% a $175 milioni, tra le altre metriche migliori delle attese. Asset sotto custodia e/o amministrazione: $52,1 trilioni contro i $51,08 trilioni attesi

Asset in gestione: $2,14 trilioni contro i $2,08 trilioni attesi

EPS rettificato: $1,52 contro i $1,42 attesi

Ricavi: $4,65 miliardi contro i $4,55 miliardi attesi

Ricavi netti da interessi: $1,05 miliardi contro i $1 miliardo attesi Wells Fargo (WFC.US): la banca ha sottoperformato rispetto alle stime degli analisti, con profitti in calo significativo a causa della domanda di prestiti contenuta e dei pagamenti più elevati ai depositanti. Si prevede che i ricavi da interessi di Wells Fargo continueranno a diminuire per il resto del 2024, seguendo il recente taglio dei tassi della Fed. Tuttavia, un EPS migliore delle attese consente ulteriori guadagni per le azioni dell'azienda. Utile netto: $5,11 miliardi contro i $5,78 miliardi dell’anno precedente

Ricavi da interessi: $11,69 miliardi contro gli $11,88 miliardi attesi (-11% su base annua)

Ricavi: $20,37 miliardi contro i $20,41 miliardi attesi

EPS: $1,42 contro i $1,28 attesi e $1,48 dell’anno precedente

Prestiti medi totali: $910,3 miliardi

Depositi medi totali: $1,34 trilioni contro i $1,35 trilioni attesi JPMorgan Chase (JPM.US): nonostante si prepari a maggiori perdite su prestiti, la più grande banca statunitense per attivi ha superato le aspettative di mercato, secondo i forti risultati del terzo trimestre 2024. È interessante notare che le metriche che guidano il successo della banca sono la crescita delle commissioni di investment banking del 31% e gli attivi totali sotto gestione superiori alle attese ($3,90 trilioni). Le azioni di JPMorgan guadagnano attualmente il 4,25%. Ricavi netti da interessi gestiti: $23,53 miliardi contro i $22,8 miliardi attesi

Ricavi rettificati: $43,32 miliardi contro i $41,9 miliardi attesi

EPS: $4,37 contro i $3,98 attesi

Utile netto: $12,9 miliardi contro i $12,1 miliardi attesi (-2% su base annua)

Prestiti totali: $1,34 trilioni contro i $1,33 trilioni attesi

Depositi totali: $2,43 trilioni contro i $2,4 trilioni attesi

