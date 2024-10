US Open: Wall Street apre con sentiment più deboli 🚩FedEx crolla del 14%

Gli indici statunitensi registrano un'apertura debole nel giorno delle "tre streghe" (massicci ribaltamenti nei mercati di opzioni, azioni e contratti); l'US100 perde lo 0,4%.

Il settore dei semiconduttori è in calo; Intel (INTC.US) e Texas Instruments (TXN.US) guidano i ribassi.

Le azioni di FedEx (FDX.US) perdono oltre il 14% dopo risultati deludenti e l'indicazione di un indebolimento dei trend di consumo. Oggi, il mercato azionario statunitense è leggermente in calo dopo il rally di ieri, con volumi di scambi leggermente più alti all'inizio della sessione. L'US100 sta faticando a rimanere sopra i 20.000 punti. Il posizionamento rialzista degli hedge fund e dei CTA potrebbe a sua volta sostenere la domanda di copertura oggi, al fine di assicurarsi un finale favorevole alla scadenza (regolamento) nel mercato delle opzioni e dei futures. Secondo Bloomberg, il valore delle opzioni put e call aperte sull'SPX oscilla intorno ai 5.500 punti; storicamente, il giorno delle "tre streghe" di settembre ha portato a una media dell'1,1% di cali nell'S&P 500, con eccezioni solo nel 1998, 2001, 2010 e 2016 secondo i dati di Trader Almanac. Attualmente, il rapporto tra call e put option è di 4:1, il che sostiene chiaramente i rialzisti e potrebbe suggerire una migliore performance del mercato, nelle ore successive o nella prossima settimana, con il potenziale per uno "short squeeze gamma". Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Source: xStation5 US100 (M5 interval)

Source: xStation5  I risultati di FedEx per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 hanno mostrato che gli utili per azione sono stati di $ 3,60 rispetto alle previsioni degli analisti di $ 4,86, mentre anche i ricavi si sono rivelati deludenti con $ 21,6 miliardi rispetto ai $ 21,97 miliardi previsti a Wall Street. Per l'intero anno fiscale 2025 (anno solare 2024), FedEx prevede un EPS nell'intervallo di $ 20 - $ 21 per azione (precedentemente $ 20 - $ 22); il consenso era di $ 20,71. In un commento, la società ha sottolineato che i risultati più deboli sono stati il ​​risultato di una domanda e di condizioni economiche notevolmente più deboli nel settore del trasporto merci e della logistica. FedEx prevede una crescita dei ricavi a una cifra bassa quest'anno fiscale, avendo precedentemente visto opportunità a una cifra media del 5-8%. FedEx è cautamente ottimista sull'andamento del secondo semestre 2024, tuttavia le condizioni della domanda nel primo semestre sono state più deboli di quanto previsto dall'azienda. I margini di Federal Express (settore che supervisiona la rete di spedizioni veloci aeree e terrestri) scendono al 5,2% nel trimestre conclusosi il 31 agosto, dal 7,1% dell'anno precedente. È stato anche uno dei peggiori risultati di redditività del primo trimestre al di fuori della recessione del 2009, secondo la ricerca di Barclays. Inoltre, Morgan Stanley ha sottolineato che il mancato guadagno di FedEx è stato enorme e suggerisce un rischio maggiore a lungo termine rispetto a quanto previsto in precedenza. Gli analisti hanno ridotto il prezzo di FedEx a $ 200 dopo il rapporto. Sul titolo FedEx (FDX.US), vediamo un doppio massimo vicino a $ 300, che, insieme a un forte calo al di sotto della EMA 200, indica l'ingresso in almeno un downtrend a medio termine e una completa negazione dello slancio verso l'alto. Anche United Parcel Service (UPS.US) sta perdendo terreno sull'onda dei cali di FedEx; le azioni del gigante stanno perdendo quasi il 4% e si stanno avvicinando a livelli mai visti dall'estate del 2020. Source: xStation5 È interessante notare che l'indice Cass Freight, che misura la prosperità del settore logistico statunitense (compresi i trasporti su ruote e marittimi), ha rimbalzato leggermente ad agosto dopo un luglio piuttosto preoccupante. Tuttavia, è evidente che la situazione nel settore dei trasporti, che può essere un indicatore sicuro della salute dei consumatori, non è incoraggiante, la tendenza è al ribasso e le azioni di UPS o FedEx seguono l'esempio. La domanda è se la lettura di settembre mostrerà un deterioramento rispetto ai livelli attuali. Source: CASS Freight Index / Cass Information Systems, ACT Research

